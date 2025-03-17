17 марта 2025

ЯНАО вошел в десятку регионов РФ с самыми высокими зарплатами вахтовиков

ЯНАО занял восьмое место в рейтинге самых высоких зарплат для вахтовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей (архивное фото)
Вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов с самыми высокооплачиваемыми предложениями для вахтовиков. Данными за зимние месяцы 2024-2025 года с URA.RU поделились аналитики «Авито Работы».

«В ЯНАО средняя предлагаемая зарплата для работников с вахтовым графиком составила 163 425 рублей. Динамика роста по сравнению с зимними месяцами прошлого года составила +12%», — рассказали в «Авито Работе».

Ранее URA.RU сообщало, что спрос на вахтовиков в ЯНАО вырос на 93%. Самыми востребованными работниками стали сварщики, бетонщики и монтажники.

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Ямало-Ненецкий автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов с самыми высокооплачиваемыми предложениями для вахтовиков. Данными за зимние месяцы 2024-2025 года с URA.RU поделились аналитики «Авито Работы». «В ЯНАО средняя предлагаемая зарплата для работников с вахтовым графиком составила 163 425 рублей. Динамика роста по сравнению с зимними месяцами прошлого года составила +12%», — рассказали в «Авито Работе». Ранее URA.RU сообщало, что спрос на вахтовиков в ЯНАО вырос на 93%. Самыми востребованными работниками стали сварщики, бетонщики и монтажники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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