ЯНАО вошел в десятку регионов РФ с самыми высокими зарплатами вахтовиков

Вахтовикам в ЯНАО предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей (архивное фото)
Ямало-Ненецкий автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов с самыми высокооплачиваемыми предложениями для вахтовиков. Данными за зимние месяцы 2024-2025 года с URA.RU поделились аналитики «Авито Работы».
«В ЯНАО средняя предлагаемая зарплата для работников с вахтовым графиком составила 163 425 рублей. Динамика роста по сравнению с зимними месяцами прошлого года составила +12%», — рассказали в «Авито Работе».
Ранее URA.RU сообщало, что спрос на вахтовиков в ЯНАО вырос на 93%. Самыми востребованными работниками стали сварщики, бетонщики и монтажники.
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