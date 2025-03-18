Банки начнут уведомлять родителей об оформлении карт детьми

С 29 марта банки в России обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче детям банковских карт и о всех операциях по их счетам. Об этом сообщает Центральный Банк России.
«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка», — говорится на сайте регулятора. В ЦБ отмели, что в договоре с банком должны будут прописываться также способы инфорирования.
Кроме того, с 1 октября 2025 года крупные банки обязаны будут добавить в мобильные приложения функционал для оперативной подачи заявлений о мошеннических переводах и получения электронной справки для полиции. Клиенты также смогут подтверждать или опровергать совершение операции под влиянием мошенников по запросу банка. Все банки должны будут принимать обращения от пострадавших от хищений через токенизированные карты в банкоматах, вне зависимости от того, являются ли они клиентами банка.
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