В Челябинской области выросли цены на частные дома

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Средняя стоимость частного дома в регионе достигла 6 миллионов рублей за объект
Средняя стоимость частного дома в регионе достигла 6 миллионов рублей за объект Фото:

В Челябинской области за год частные дома в среднем подорожали на 16,5% — до 6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинской области стоимость частных домов увеличилась на 16,5%. Сейчас такую недвижимость продают по 6 миллионов рублей за объект», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимость».

Как уточнил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, весной рынок загородной недвижимости становится более активным, начинается дачный и строительный сезон, и можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа, поэтому можно ожидать более активного спроса на частные дома.

Кроме того, высокий спрос на частные дома связан еще и с тем, что в целом по России стоимость квадрата на рынке частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Коттеджи и дома в СНТ по стране в среднем стоят 77 тысяч рублей за квадрат, в новостройках — 158 тысяч рублей, на вторичном рынке — 114 тысяч рублей. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства.

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В Челябинской области за год частные дома в среднем подорожали на 16,5% — до 6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинской области стоимость частных домов увеличилась на 16,5%. Сейчас такую недвижимость продают по 6 миллионов рублей за объект», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимость». Как уточнил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, весной рынок загородной недвижимости становится более активным, начинается дачный и строительный сезон, и можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа, поэтому можно ожидать более активного спроса на частные дома. Кроме того, высокий спрос на частные дома связан еще и с тем, что в целом по России стоимость квадрата на рынке частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Коттеджи и дома в СНТ по стране в среднем стоят 77 тысяч рублей за квадрат, в новостройках — 158 тысяч рублей, на вторичном рынке — 114 тысяч рублей. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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