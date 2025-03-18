В Челябинской области выросли цены на частные дома

В Челябинской области за год частные дома в среднем подорожали на 16,5% — до 6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинской области стоимость частных домов увеличилась на 16,5%. Сейчас такую недвижимость продают по 6 миллионов рублей за объект», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимость».
Как уточнил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, весной рынок загородной недвижимости становится более активным, начинается дачный и строительный сезон, и можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа, поэтому можно ожидать более активного спроса на частные дома.
Кроме того, высокий спрос на частные дома связан еще и с тем, что в целом по России стоимость квадрата на рынке частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Коттеджи и дома в СНТ по стране в среднем стоят 77 тысяч рублей за квадрат, в новостройках — 158 тысяч рублей, на вторичном рынке — 114 тысяч рублей. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства.
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