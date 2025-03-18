В Перми определены подрядчик и сумма строительства подъездов к Чусовскому мосту

Подъезды к новому Чусовскому мосту в Пермском крае построит «Асфальтобетонный завод №1» из Перми. Сумма контракта составила почти 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АО «Корпорация развития Пермского края».
«Подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Восточный обход города Перми. Работы выполнит ООО „Асфальтобетонный завод №1“. Цена договора — 1,92 млрд рублей», — сообщается на сайте.
Договор с компанией заключен 17 марта 2025 года. Общий срок выполнения работ — 27 календарных месяцев.
«Асфальтобетонный завод №1» выполняет полный комплекс работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на территории Пермского края, осуществляет генподряд в строительстве объектов транспортной инфраструктуры. По данным сервиса СБИС, чистая прибыль общества в 2023 году составила более 116 млн рублей.
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