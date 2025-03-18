Глава ВТБ Андрей Костин дал неутешительный прогноз по рублю, подчеркнув, что вероятность укрепления рубля свыше тех значений, которые фиксируются сейчас — крайне мала. Об этом он рассказал журналистам.
«Не знаю, думаю, сильно больше не должен [укрепиться]», — сказал Андрей Костин в беседе с журналистами в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, его слова приводит ТАСС. Накануне стоимость доллара США на российском межбанковском валютном рынке опустилась ниже 84 рублей.
Мосбиржа также фиксировала падение американской валюты. Однако эксперты прогнозируют очередное его ослабление весной до уровня 100-102 рубля за доллар.
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