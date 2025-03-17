Курс доллара рухнул на межбанковском рынке

Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже отметки в 84 рубля, впервые с 20 июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».
До этого данные Мосбиржи свидетельствовали о стоимости доллара ниже 85 рублей. Аналитики прогнозируют, что рубль может укрепиться в первом квартале текущего года. Тем не менее весной ожидается повышение курса доллара до уровня 100-102 рубля. Причиной этому станет нехватка валюты, необходимой для удовлетворения отложенного спроса на импортные товары, считают эксперты.
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