Курс доллара рухнул на межбанковском рынке

Курс доллара составил 84 рубля, впервые с лета 2024 года
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Курс доллара впервые опустился до 84 рублей с лета 2024 года
Курс доллара впервые опустился до 84 рублей с лета 2024 года Фото:

Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже отметки в 84 рубля, впервые с 20 июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».

До этого данные Мосбиржи свидетельствовали о стоимости доллара ниже 85 рублей. Аналитики прогнозируют, что рубль может укрепиться в первом квартале текущего года. Тем не менее весной ожидается повышение курса доллара до уровня 100-102 рубля. Причиной этому станет нехватка валюты, необходимой для удовлетворения отложенного спроса на импортные товары, считают эксперты. 

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Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже отметки в 84 рубля, впервые с 20 июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам». До этого данные Мосбиржи свидетельствовали о стоимости доллара ниже 85 рублей. Аналитики прогнозируют, что рубль может укрепиться в первом квартале текущего года. Тем не менее весной ожидается повышение курса доллара до уровня 100-102 рубля. Причиной этому станет нехватка валюты, необходимой для удовлетворения отложенного спроса на импортные товары, считают эксперты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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