МЧС озвучило условия для разведения костров в Екатеринбурге

Разводить костры можно в баках, бочках в 100 метрах от хвойных лесов и в 30 метрах от лиственных. А сжигать сухую траву садоводам — в 15 метрах от построек. Об этом в ходе доклада на комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения рассказал глава отдела надзорной деятельности областного ГУ МЧС России Александр Костицын, передает корреспондент URA.RU.
«Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта, 100 метров от хвойного леса и молодняка, 30 метров от лиственного леса и отдельно растущих деревьев. Для сжигания сухой травы и другой растительности на индивидуальных землях, земельных участках, в населенных пунктах, на садовых и огороднических участках — не менее 15 метров от построек», — заявил Костицын.
Он подчеркнул, что территория вокруг при этом должна быть очищена от всего воспламеняющегося в радиусе 10 метров и обнесена противопожарной полосой шириной не менее 1,4 метра. «Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована, ямы, рва, не менее чем 1,3 метра, длиной не более одного метра в диаметре. Либо в виде металлической емкости, например, бочки, бака или мангала», — добавил Костицын.
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