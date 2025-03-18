Текслер поручил организовать летний отдых челябинских детей

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Губернатор дал поручение организовать детский летний отдых
Губернатор дал поручение организовать детский летний отдых Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить летний оздоровительный отдых и занятость детей и подростков. Как сообщили в telegram-канале пресс-службе правительства региона, поручение он дал на совещании с главами и членами кабинета министров региона.

«Стартует подготовка к летней оздоровительной кампании для наших юных южноуральцев. Необходимо позаботиться о состоянии загородных и сезонных лагерей, провести ремонты, благоустройство, оснастить оборудованием, учесть все актуальные требования санитарного законодательства и, естественно, обратить внимание на вопросы безопасности», — поручил Текслер.

Также он заявил о необходимости заблаговременно решить вопрос с кадрами. Соцблоку правительства совместно с муниципалитетами поручено организовать подготовку загородных лагерей.

Также, по мнению Текслера, необходимо обеспечить занятость детей, которые не едут в лагеря. Он поручил создать условия для временного трудоустройства несовершеннолетних, заранее проработать программу занятости подростков и провести работу с родителями.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить летний оздоровительный отдых и занятость детей и подростков. Как сообщили в telegram-канале пресс-службе правительства региона, поручение он дал на совещании с главами и членами кабинета министров региона. «Стартует подготовка к летней оздоровительной кампании для наших юных южноуральцев. Необходимо позаботиться о состоянии загородных и сезонных лагерей, провести ремонты, благоустройство, оснастить оборудованием, учесть все актуальные требования санитарного законодательства и, естественно, обратить внимание на вопросы безопасности», — поручил Текслер. Также он заявил о необходимости заблаговременно решить вопрос с кадрами. Соцблоку правительства совместно с муниципалитетами поручено организовать подготовку загородных лагерей. Также, по мнению Текслера, необходимо обеспечить занятость детей, которые не едут в лагеря. Он поручил создать условия для временного трудоустройства несовершеннолетних, заранее проработать программу занятости подростков и провести работу с родителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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