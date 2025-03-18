Текслер поручил организовать летний отдых челябинских детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить летний оздоровительный отдых и занятость детей и подростков. Как сообщили в telegram-канале пресс-службе правительства региона, поручение он дал на совещании с главами и членами кабинета министров региона.
«Стартует подготовка к летней оздоровительной кампании для наших юных южноуральцев. Необходимо позаботиться о состоянии загородных и сезонных лагерей, провести ремонты, благоустройство, оснастить оборудованием, учесть все актуальные требования санитарного законодательства и, естественно, обратить внимание на вопросы безопасности», — поручил Текслер.
Также он заявил о необходимости заблаговременно решить вопрос с кадрами. Соцблоку правительства совместно с муниципалитетами поручено организовать подготовку загородных лагерей.
Также, по мнению Текслера, необходимо обеспечить занятость детей, которые не едут в лагеря. Он поручил создать условия для временного трудоустройства несовершеннолетних, заранее проработать программу занятости подростков и провести работу с родителями.
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