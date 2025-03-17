В ХМАО изъятые таможенниками товары передадут бойцам СВО

В Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.
«Шлифовальные машинки и спортивную экипировку общей стоимостью 320 тыс. руб. передали сотрудники Тюменской таможни представителям Министерства обороны», — сообщили пресс-секретарь Тюменской таможни Екатерина Малиновцева. В зону боевых действий будет направлено более 80 единиц одежды и обуви, а также незадекларированные шлифовальные машинки, которые признаны бесхозными.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте таможенники изъяли партию фасоли с жуками. Это жук-вредитель, который в России входит в список особо опасных карантинных объектов.
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