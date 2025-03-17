17 марта 2025

В ХМАО изъятые таможенниками товары передадут бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники передали на СВО изъятую экипировку и технику
Таможенники передали на СВО изъятую экипировку и технику Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.

«Шлифовальные машинки и спортивную экипировку общей стоимостью 320 тыс. руб. передали сотрудники Тюменской таможни представителям Министерства обороны», — сообщили пресс-секретарь Тюменской таможни Екатерина Малиновцева. В зону боевых действий будет направлено более 80 единиц одежды и обуви, а также незадекларированные шлифовальные машинки, которые признаны бесхозными.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте таможенники изъяли партию фасоли с жуками. Это жук-вредитель, который в России входит в список особо опасных карантинных объектов. 

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В Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО. «Шлифовальные машинки и спортивную экипировку общей стоимостью 320 тыс. руб. передали сотрудники Тюменской таможни представителям Министерства обороны», — сообщили пресс-секретарь Тюменской таможни Екатерина Малиновцева. В зону боевых действий будет направлено более 80 единиц одежды и обуви, а также незадекларированные шлифовальные машинки, которые признаны бесхозными. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте таможенники изъяли партию фасоли с жуками. Это жук-вредитель, который в России входит в список особо опасных карантинных объектов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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