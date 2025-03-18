Челябинский облсуд признал виновным в разглашении гостайны сотрудника одного из силовых ведомств региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он отделался условным сроком.
«Судебная инстанция назначила должностному лицу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с запретом занимать должности в правоохранительных органах, органах госвласти и местного самоуправления, связанных с функциями представителя власти сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Приговор вступил в законную силу.
Сотрудник был задержан ФСБ. Было установлено, что в ноябре 2022 года он разгласил секретные сведения, составляющие гостайну.
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