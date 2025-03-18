В Челябинске осудили силовика, разгласившего гостайну. Видео

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Мужчину приговорили к условному сроку
Мужчину приговорили к условному сроку Фото:

Челябинский облсуд признал виновным в разглашении гостайны сотрудника одного из силовых ведомств региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он отделался условным сроком.

«Судебная инстанция назначила должностному лицу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с запретом занимать должности в правоохранительных органах, органах госвласти и местного самоуправления, связанных с функциями представителя власти сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудник был задержан ФСБ. Было установлено, что в ноябре 2022 года он разгласил секретные сведения, составляющие гостайну.

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Челябинский облсуд признал виновным в разглашении гостайны сотрудника одного из силовых ведомств региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он отделался условным сроком. «Судебная инстанция назначила должностному лицу наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с запретом занимать должности в правоохранительных органах, органах госвласти и местного самоуправления, связанных с функциями представителя власти сроком на два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Приговор вступил в законную силу. Сотрудник был задержан ФСБ. Было установлено, что в ноябре 2022 года он разгласил секретные сведения, составляющие гостайну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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