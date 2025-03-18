В Перми стоимость техники, которая была популярна в 2013 году, снизилась в десятки раз. Поддержанные планшеты, фотоаппараты и смартфоны отдают почти даром. URA.RU сравнило, какие цены были 12 лет назад и за сколько гаджеты отдают сейчас.
В каталоге магазина «Связной» за 2013 года сказано, что iPad mini продавали за 14 тысяч рублей. Сейчас на сайте «Авито» цены на этот планшет начинаются от 500 рублей. Но за такую цену предлагают гаджет, который годится только на запчасти. За 12 лет популярный iPad подешевел в 28 раз.
Фотокамера Canon EOS 1100D стоила 15,9 тысячи рублей. Сейчас ее продают в два раза дешевле — за 7,5 тысячи рублей. Но есть варианты подороже. Ценны на поддержанные камеры этой модели доходя до 22 тысяч рублей.
Дешевле всего в Перми стали продавать смартфоны Samsung Galaxy Ace. На запчасти такой телефон отдают за 300 рублей, а работающие — от 350 рублей. В 2013 году он стоил 8 тысяч рублей, то есть в 26 раз дороже.
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