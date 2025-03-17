Тюменских школьников атакует свиной грипп

В Тюмени среди заболевших детей от 7 до 14 лет преобладает грипп А, именуемый также свиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«По итогам одиннадцатой недели 2025 года в Тюменской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, среди детей 7-14 лет на 11,4%. За последние четыре недели наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1)», — сообщила пресс-служба на сайте ведомства.
Ранее агентство писало о том, что в связи с повышенной заболеваемостью школьников Тюменской области с 17 марта отправляют на дистанционное обучение. Ограничение продлится до 22 марта.
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