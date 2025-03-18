На заседании комиссии гордумы Челябинска по соцполитике депутаты обсудили новые меры поддержки для военнослужащих, участников СВО и их семей. Также был представлен отчет о реализации программы социальных контрактов. Заседание провел председатель комиссии, депутат Антон Рыжий, сообщили в пресс-службе гордумы.
«Предлагается расширить право на выплату 100 тысяч рублей для военнослужащих, а также предоставить социальные услуги центра „Утес“ и путевки для детей участников СВО. Еще одна льгота — право на получение социальных услуг Кризисного центра гражданам, в том числе несовершеннолетним, а также военным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, с 1 января 2025 года планируется ввести единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для родственников погибших бойцов на организацию похорон. Финансирование обеспечат из городского бюджета.
Председатель комитета соцполитики Лариса Мошкова выступила на заседании с отчетом о результатах программы, которая помогает улучшить материальное положение малоимущим семьям и гражданам. За время ее действия было заключено почти 4900 контрактов на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Программа доступна для челябинцев с доходом ниже прожиточного минимума (16 314 рублей).
«Это очень интересная история. Это уникальная возможность „подняться“, организовать свой бизнес, создать ваше личное предприятие, например, парикмахерскую или кондитерскую, при поддержке государства», — заявил Рыжий.
Председатель комитета по управлению имуществом Анастасия Лаптиева рассказала о программе улучшения жилищных условий. В очереди на жилье стоят 6840 семей. В прошлом году 219 семей получили квартиры или выплаты, а 41 ребенок-сирота обзавелся собственным жильем. Кроме того, расселили девять аварийных домов, и еще 30 находятся в процессе расселения.
Также реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ). В 2024 году разработаны проекты в нескольких районах, заключены договоры с застройщиками на строительство более 185 тысяч квадратных метров жилья. В 2025 году планируется расширить программу еще на 10 территорий.
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