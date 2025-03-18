В России назвали главное условие возвращения западных брендов

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин в интервью URA.RU озвучил условия, при которых Россия готова принять обратно западные компании. Однако он подчеркнул, что возвращение западных брендов возможно, если это не повлияет отрицательно на российские компании, которые сделали серьезные инвестиции в свое развитие в период отсутствия западных конкурентов.
«Если приход компаний не погасит тех, кто серьезные инвестиции сделал, то, ради Бога, пускай возвращаются. Но если это будет давить на тех, кто инвестиции серьезнейшие сделал и не окупил их, то, конечно, я думаю, что государство должно подумать», — сказал Катырин корреспонденту URA.RU.
Президент ТПП РФ также добавил, что двери для западных компаний всегда были открыты, однако любое их возвращение не должно наносить ущерб российскому бизнесу. «Здесь нужен подход, чтобы мы не навредили своим компаниям», — заключил Катырин. Сам он добавил, что не ожидает в этом году массового возвращения западных брендов на российский рынок.
Ранее стало известно, что правительство готовится к возврату иностранных компаний в Россию. На встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» акцент был сделан на экономических вопросах, один из которых — защита внутренних рынков от западных конкурентов. Бизнесу нужна уверенность в том, что государство его поддержит, поэтому власти уже прорабатывают меры защиты внутреннего рынка, уверены эксперты URA.RU.
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