В затопленную Ашу направили группу саперов

В затопленную вследствие паводка Ашу (Челябинская область) решено направить группу саперов. Они должны будут провести взрывные работы на реке Сим и ослабить ледовый затор, сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе заседания оперштаба.
«Принято решение оперативно направить в Ашу саперов для проведения взрывных работ и искусственного ослабления ледового затора на реке Сим», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области. В целом, по словам губернатора, в области идет усиление сил и средств для борьбы со стихией.
Глава Ашинского района Вадим Сергеев в ходе оперштаба сообщил, что на территории подтоплен 31 приусадебный участок, в 18 жилых домов зашла вода. Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей.
«Работает пункт временного размещения на базе гостиницы „Аша“. В нем организовано трехразовое питание. В ПВР размещены четыре человека, в том числе двое детей», — отчитался Сергеев.
Согласно докладу главы Нагайбакского района Егора Тимофеева, в поселке Остроленском подтопленными остаются восемь участков, в поселке Кассельском — 14 приусадебных участков, вода начинает прибывать в районе села Фершампенуаз. При этом власти мониторят ситуацию.
«На данный момент продолжается откачка воды с подтопленных участков. Укреплена береговая линия мешками с песком, поступление воды остановлено», — сообщил Тимофеев.
Паводок в Челябинской области начался раньше на две-три недели. Ряд муниципалитетов подтопило. Для подразделений ГУ МЧС введен режим повышенной готовности.
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