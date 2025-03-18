В затопленную Ашу направили группу саперов

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Саперы взорвут лед на реке Сим
Саперы взорвут лед на реке Сим Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В затопленную вследствие паводка Ашу (Челябинская область) решено направить группу саперов. Они должны будут провести взрывные работы на реке Сим и ослабить ледовый затор, сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе заседания оперштаба.

«Принято решение оперативно направить в Ашу саперов для проведения взрывных работ и искусственного ослабления ледового затора на реке Сим», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области. В целом, по словам губернатора, в области идет усиление сил и средств для борьбы со стихией.

Глава Ашинского района Вадим Сергеев в ходе оперштаба сообщил, что на территории подтоплен 31 приусадебный участок, в 18 жилых домов зашла вода. Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей.

«Работает пункт временного размещения на базе гостиницы „Аша“. В нем организовано трехразовое питание. В ПВР размещены четыре человека, в том числе двое детей», — отчитался Сергеев.

Согласно докладу главы Нагайбакского района Егора Тимофеева, в поселке Остроленском подтопленными остаются восемь участков, в поселке Кассельском — 14 приусадебных участков, вода начинает прибывать в районе села Фершампенуаз. При этом власти мониторят ситуацию.

«На данный момент продолжается откачка воды с подтопленных участков. Укреплена береговая линия мешками с песком, поступление воды остановлено», — сообщил Тимофеев.

Паводок в Челябинской области начался раньше на две-три недели. Ряд муниципалитетов подтопило. Для подразделений ГУ МЧС введен режим повышенной готовности.

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В затопленную вследствие паводка Ашу (Челябинская область) решено направить группу саперов. Они должны будут провести взрывные работы на реке Сим и ослабить ледовый затор, сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе заседания оперштаба. «Принято решение оперативно направить в Ашу саперов для проведения взрывных работ и искусственного ослабления ледового затора на реке Сим», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области. В целом, по словам губернатора, в области идет усиление сил и средств для борьбы со стихией. Глава Ашинского района Вадим Сергеев в ходе оперштаба сообщил, что на территории подтоплен 31 приусадебный участок, в 18 жилых домов зашла вода. Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей. «Работает пункт временного размещения на базе гостиницы „Аша“. В нем организовано трехразовое питание. В ПВР размещены четыре человека, в том числе двое детей», — отчитался Сергеев. Согласно докладу главы Нагайбакского района Егора Тимофеева, в поселке Остроленском подтопленными остаются восемь участков, в поселке Кассельском — 14 приусадебных участков, вода начинает прибывать в районе села Фершампенуаз. При этом власти мониторят ситуацию. «На данный момент продолжается откачка воды с подтопленных участков. Укреплена береговая линия мешками с песком, поступление воды остановлено», — сообщил Тимофеев. Паводок в Челябинской области начался раньше на две-три недели. Ряд муниципалитетов подтопило. Для подразделений ГУ МЧС введен режим повышенной готовности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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