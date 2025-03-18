В Увельском районе (Челябинская область) в связи с напряженной паводковой ситуацией ограничили движение транспорта на дороге Красносельское-Сухарыш. Как сообщила пресс-служба регионального миндора, ограничение действует до утра 20 марта.
«В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий введено временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге Красносельское-Сухарыш, участок объездная дорога в поселке Михири. Ограничение действует с 13 часов 18 марта до 9 часов 20 марта», — пояснили в миндоре.
В настоящий момент специалисты заняты пропуском паводковых вод. После прохождения земляное полотно и дорожное покрытие восстановят.
За последние сутки в ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Сложная ситуация зафиксирована в Нагайбакском, Ашинском, Брединском, Троицком, Варненском, Уйском и Сосновском районах. В ряде территорий вода начала спадать. Губернатор Алексей Текслер поручил главам непрерывно мониторить ситуацию с и контролировать состояние ГТС.
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