В Увельском районе из-за паводка ограничили движение транспорта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После паводка специалисты восстановят дорожное покрытие
После паводка специалисты восстановят дорожное покрытие Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Увельском районе (Челябинская область) в связи с напряженной паводковой ситуацией ограничили движение транспорта на дороге Красносельское-Сухарыш. Как сообщила пресс-служба регионального миндора, ограничение действует до утра 20 марта.

«В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий введено временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге Красносельское-Сухарыш, участок объездная дорога в поселке Михири. Ограничение действует с 13 часов 18 марта до 9 часов 20 марта», — пояснили в миндоре.

В настоящий момент специалисты заняты пропуском паводковых вод. После прохождения земляное полотно и дорожное покрытие восстановят.

За последние сутки в ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Сложная ситуация зафиксирована в Нагайбакском, Ашинском, Брединском, Троицком, Варненском, Уйском и Сосновском районах. В ряде территорий вода начала спадать. Губернатор Алексей Текслер поручил главам непрерывно мониторить ситуацию с и контролировать состояние ГТС.

Ограничения продолжат действовать до 20 марта
Ограничения продолжат действовать до 20 марта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Увельском районе (Челябинская область) в связи с напряженной паводковой ситуацией ограничили движение транспорта на дороге Красносельское-Сухарыш. Как сообщила пресс-служба регионального миндора, ограничение действует до утра 20 марта. «В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий введено временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге Красносельское-Сухарыш, участок объездная дорога в поселке Михири. Ограничение действует с 13 часов 18 марта до 9 часов 20 марта», — пояснили в миндоре. В настоящий момент специалисты заняты пропуском паводковых вод. После прохождения земляное полотно и дорожное покрытие восстановят. За последние сутки в ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Сложная ситуация зафиксирована в Нагайбакском, Ашинском, Брединском, Троицком, Варненском, Уйском и Сосновском районах. В ряде территорий вода начала спадать. Губернатор Алексей Текслер поручил главам непрерывно мониторить ситуацию с и контролировать состояние ГТС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...