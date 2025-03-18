Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила Санкт-Петербург, где встретилась с известным артистом балета, ректором Академии имени Вагановой — Николаем Цискаридзе. Об этом Текслер сообщила в своих соцсетях.
«Ночным „Сапсаном“ я примчалась в Санкт-Петербург. Для того, чтобы утром приехать в Академию Русского балета имени Вагановой к самому лучшему, непревзойденному и любимому народному артисту России, ректору и педагогу Николаю Максимовичу Цискаридзе», — написала Текслер в telegram-канале.
Первая леди региона также заявила о своей мечте, которую она пока не может осветить. Текслер выразила надежду на ее осуществление и заявила, что Челябинск — это культурная столица Урала.
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