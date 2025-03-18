Жена челябинского губернатора Текслера встретилась с Цискаридзе. Фото

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Ирина Текслер посетила Санкт-Петербург
Ирина Текслер посетила Санкт-Петербург Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила Санкт-Петербург, где встретилась с известным артистом балета, ректором Академии имени Вагановой — Николаем Цискаридзе. Об этом Текслер сообщила в своих соцсетях.

«Ночным „Сапсаном“ я примчалась в Санкт-Петербург. Для того, чтобы утром приехать в Академию Русского балета имени Вагановой к самому лучшему, непревзойденному и любимому народному артисту России, ректору и педагогу Николаю Максимовичу Цискаридзе», — написала Текслер в telegram-канале.

Первая леди региона также заявила о своей мечте, которую она пока не может осветить. Текслер выразила надежду на ее осуществление и заявила, что Челябинск — это культурная столица Урала.

Текслер назвала непревзойденным артистом Николая Цискаридзе
Текслер назвала непревзойденным артистом Николая Цискаридзе
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила Санкт-Петербург, где встретилась с известным артистом балета, ректором Академии имени Вагановой — Николаем Цискаридзе. Об этом Текслер сообщила в своих соцсетях. «Ночным „Сапсаном“ я примчалась в Санкт-Петербург. Для того, чтобы утром приехать в Академию Русского балета имени Вагановой к самому лучшему, непревзойденному и любимому народному артисту России, ректору и педагогу Николаю Максимовичу Цискаридзе», — написала Текслер в telegram-канале. Первая леди региона также заявила о своей мечте, которую она пока не может осветить. Текслер выразила надежду на ее осуществление и заявила, что Челябинск — это культурная столица Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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