В Перми ищут женщину, которая насмерть забила пенсионерку молотком

В Перми полиция разыскивает женщину, которая проникла в квартиру к 71-летней пенсионерке и забила ее молотком. В полиции инцидент корреспонденту URA.RU не смогли подтвердить. Однако в СК рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
«Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке зашла какая-то женщина и несколько раз ударила ее молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала», — сообщает подробности портал «В курсе.ру» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию. Спасти ее врачам не удалось, она впала в кому и скончалась. Редакция направила запрос в краевой минздрав. Ответ на него ожидается.
Также сообщается об ориентировке на нападавшую. На вид ей около 30 лет. Женщина была в маске и солнцезащитных очках, черной юбке и красно-белом шарфе. Однако подлинность ориентировки пока тоже не подтверждена официально.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!