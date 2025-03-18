В Перми ищут женщину, которая насмерть забила пенсионерку молотком

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Спасти пожилую женщину врачам не удалось, она впала в кому и скончалась
Спасти пожилую женщину врачам не удалось, она впала в кому и скончалась Фото:

В Перми полиция разыскивает женщину, которая проникла в квартиру к 71-летней пенсионерке и забила ее молотком. В полиции инцидент корреспонденту URA.RU не смогли подтвердить. Однако в СК рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке зашла какая-то женщина и несколько раз ударила ее молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала», — сообщает подробности портал «В курсе.ру» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию. Спасти ее врачам не удалось, она впала в кому и скончалась. Редакция направила запрос в краевой минздрав. Ответ на него ожидается.

Также сообщается об ориентировке на нападавшую. На вид ей около 30 лет. Женщина была в маске и солнцезащитных очках, черной юбке и красно-белом шарфе. Однако подлинность ориентировки пока тоже не подтверждена официально.

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В Перми полиция разыскивает женщину, которая проникла в квартиру к 71-летней пенсионерке и забила ее молотком. В полиции инцидент корреспонденту URA.RU не смогли подтвердить. Однако в СК рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. «Все произошло в квартире на Карбышева, 84а. В квартиру к пожилой пермячке зашла какая-то женщина и несколько раз ударила ее молотком по голове. В это время она требовала деньги. Забрав 2 тысячи рублей, она сбежала», — сообщает подробности портал «В курсе.ру» со ссылкой на источник. По данным СМИ, пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, перелом черепа, рублеными ранами лба и головы отвезли в реанимацию. Спасти ее врачам не удалось, она впала в кому и скончалась. Редакция направила запрос в краевой минздрав. Ответ на него ожидается. Также сообщается об ориентировке на нападавшую. На вид ей около 30 лет. Женщина была в маске и солнцезащитных очках, черной юбке и красно-белом шарфе. Однако подлинность ориентировки пока тоже не подтверждена официально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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