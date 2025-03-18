18 марта 2025

Известные артисты, экстрим и гастрофест: День оленевода в Салехарде отметят с размахом

День оленевода в Салехарде отметят 22 и 23 марта
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Праздник пройдет на берегу реки Полябта (архивное фото)
Праздник пройдет на берегу реки Полябта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Салехарде в выходные дни 22 и 23 марта отметят День оленевода, празднование пройдет на берегу реки Полябта. Откроет мероприятие известный телеведущий Роман Будников, а комментировать гонки на оленьих упряжках будет главный комментатор страны Дмитрий Губерниев. О запланированных мероприятиях в эти дни — в материале URA.RU.

Гонки на оленьих упряжках и концерт с участием известных исполнителей: 22 марта 

В первый день праздника гостей и жителей Салехарда ждут спортивные состязания и концерты с участием известных музыкантов — Игоря Корнилова, BearWolf и группы «БелоЛуна». Участники мероприятия также смогут продегустировать блюда от гастроблогеров Алесандра Бельковича, Джафара Саитова и Лидии Квашниной.

  • 10:00 — соревнования по снегоходному кроссу и национальным видам спорта;
  • 12:00 — гастрономический фестиваль с дегустацией блюд;
  • 12:30 — парад на оленьих упряжках;
  • 12:30 — концерт с участием творческих коллективов Ямала;
  • 13:00 — гонки на оленьих упряжках;
  • 13:00 — выступления хэдлайнеров: BearWolf, группа «БелоЛуна», Игорь Корнилов и ди-джей Айтал Uraan;
  • 13:00 — дрифт на льду;
  • 13:30 — конкурс национальной одежды;
  • 15:00 — выступления ездовых собак;
  • 16:30 — модных показ от производителей ямальских брендов;
  • 17:00 — церемония награждения участников. 

В этот день на берегу реки будут работать гостевые чумы, детские зоны и ярмарка. Мероприятия закончатся в 18:00. 

Спортивные состязание и фестиваль Ухи: 23 марта

День начнется с соревнований по национальным видам спорта и снегоходному кроссу. В обед гостей праздника ждет гастрофетиваль «Ухи» от ямальского фуд-блогера Джафара Саитова. День закончится концертом с участием музыкальных коллективов Ямала и Волновахи (ДНР).

  • 10:00 — соревнования по снегоходному кроссу и национальным видам спорта;
  • 10:00 — соревнования по волейболу на снегу;
  • 12:00 — концерт с участием местных артистов;
  • 12:15 — гонки на оленьих упряжках (женщины);
  • 13:00 — выступление ди-джея Айтала Uraan;
  • 13:00 — дрифт на льду;
  • 13:45 — концерт с участием творческих коллективов Ямала;
  • 14:00 — выступления ездовых собак;
  • 15:00 — выступление народного коллектива «Рапсодия» из Волновахи;
  • 15:30 — концерт с участием творческих коллективов Ямала;
  • 17:00 — церемония награждения участников.

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В Салехарде в выходные дни 22 и 23 марта отметят День оленевода, празднование пройдет на берегу реки Полябта. Откроет мероприятие известный телеведущий Роман Будников, а комментировать гонки на оленьих упряжках будет главный комментатор страны Дмитрий Губерниев. О запланированных мероприятиях в эти дни — в материале URA.RU. Гонки на оленьих упряжках и концерт с участием известных исполнителей: 22 марта  В первый день праздника гостей и жителей Салехарда ждут спортивные состязания и концерты с участием известных музыкантов — Игоря Корнилова, BearWolf и группы «БелоЛуна». Участники мероприятия также смогут продегустировать блюда от гастроблогеров Алесандра Бельковича, Джафара Саитова и Лидии Квашниной. В этот день на берегу реки будут работать гостевые чумы, детские зоны и ярмарка. Мероприятия закончатся в 18:00.  Спортивные состязание и фестиваль Ухи: 23 марта День начнется с соревнований по национальным видам спорта и снегоходному кроссу. В обед гостей праздника ждет гастрофетиваль «Ухи » от ямальского фуд-блогера Джафара Саитова. День закончится концертом с участием музыкальных коллективов Ямала и Волновахи (ДНР).
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