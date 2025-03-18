Известные артисты, экстрим и гастрофест: День оленевода в Салехарде отметят с размахом

В Салехарде в выходные дни 22 и 23 марта отметят День оленевода, празднование пройдет на берегу реки Полябта. Откроет мероприятие известный телеведущий Роман Будников, а комментировать гонки на оленьих упряжках будет главный комментатор страны Дмитрий Губерниев. О запланированных мероприятиях в эти дни — в материале URA.RU.
Гонки на оленьих упряжках и концерт с участием известных исполнителей: 22 марта
В первый день праздника гостей и жителей Салехарда ждут спортивные состязания и концерты с участием известных музыкантов — Игоря Корнилова, BearWolf и группы «БелоЛуна». Участники мероприятия также смогут продегустировать блюда от гастроблогеров Алесандра Бельковича, Джафара Саитова и Лидии Квашниной.
- 10:00 — соревнования по снегоходному кроссу и национальным видам спорта;
- 12:00 — гастрономический фестиваль с дегустацией блюд;
- 12:30 — парад на оленьих упряжках;
- 12:30 — концерт с участием творческих коллективов Ямала;
- 13:00 — гонки на оленьих упряжках;
- 13:00 — выступления хэдлайнеров: BearWolf, группа «БелоЛуна», Игорь Корнилов и ди-джей Айтал Uraan;
- 13:00 — дрифт на льду;
- 13:30 — конкурс национальной одежды;
- 15:00 — выступления ездовых собак;
- 16:30 — модных показ от производителей ямальских брендов;
- 17:00 — церемония награждения участников.
В этот день на берегу реки будут работать гостевые чумы, детские зоны и ярмарка. Мероприятия закончатся в 18:00.
Спортивные состязание и фестиваль Ухи: 23 марта
День начнется с соревнований по национальным видам спорта и снегоходному кроссу. В обед гостей праздника ждет гастрофетиваль «Ухи» от ямальского фуд-блогера Джафара Саитова. День закончится концертом с участием музыкальных коллективов Ямала и Волновахи (ДНР).
- 10:00 — соревнования по снегоходному кроссу и национальным видам спорта;
- 10:00 — соревнования по волейболу на снегу;
- 12:00 — концерт с участием местных артистов;
- 12:15 — гонки на оленьих упряжках (женщины);
- 13:00 — выступление ди-джея Айтала Uraan;
- 13:00 — дрифт на льду;
- 13:45 — концерт с участием творческих коллективов Ямала;
- 14:00 — выступления ездовых собак;
- 15:00 — выступление народного коллектива «Рапсодия» из Волновахи;
- 15:30 — концерт с участием творческих коллективов Ямала;
- 17:00 — церемония награждения участников.
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