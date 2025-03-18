В Перми продолжаются работы над скульптурой полководца Александра Невского. Семиметровый монумент изготовлен пока только из глины. Над макетом памятника работает скульптор Сергей Путилов.
«Каркас для макета сейчас в процессе сборки. Работы продолжаются. В апреле планируется приступить к следующему этапу — снятию форм для дальнейшей отливки из бронзы», — сообщает ТОС «Центральный» в соцсети «ВКонтакте».
Памятник князю установят в Кировском районе на улице Александра Невского. Он будет из бронзы, одет в доспехи 12 века. Дополнительно на монументе разместится лента со сценами из жизни князя. Установка памятника начнется весной 2025 года. Сейчас на месте будущего памятника на подиуме находится информационный баннер. Инициатор проекта — ТОС «Центральный» взял все расходы по изготовлению и установке памятника на себя.
Ранее URA.RU сообщало, что члены Совета по топонимике отметили, что образ Невского — важная часть патриотического воспитания не только в Перми, но и по всей России, и поддержали проект установки памятника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!