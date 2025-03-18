Пермский край получит миллиарды рублей на ремонт детсадов и школ

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» Пермскому краю дополнительно выделят 5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.
«Благодаря дополнительному финансированию в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“ за счет федеральных средств будут проведены капитальные ремонты в 12 детских садах, 57 школах и девяти колледжах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 5 млрд рублей», — сообщается на сайте.
Ранее с Министерством образования и науки РФ было заключено соглашение о софинансировании капремонта пяти общежитий пермских вузов. Всего на капитальные ремонты вузов Прикамья за три года предложено направить более 1,57 млрд. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Пермском крае при использовании средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов были выявлены нарушения. Их общая сумма составила 2,7 млрд рублей.
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