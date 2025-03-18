Филипп Киркоров сообщил о смерти отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скончался отец Филиппа Киркорова, Бедрос
Скончался отец Филиппа Киркорова, Бедрос Фото:

Российский артист Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса. Об этом он написал в своем telegram-канале. 

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил Киркоров. Он призвал людей ценить каждую минуту, проведенную с их близкими. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский артист Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса. Об этом он написал в своем telegram-канале.  «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил Киркоров. Он призвал людей ценить каждую минуту, проведенную с их близкими. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...