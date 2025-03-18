Филипп Киркоров сообщил о смерти отца

Скончался отец Филиппа Киркорова, Бедрос
Российский артист Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил Киркоров. Он призвал людей ценить каждую минуту, проведенную с их близкими.
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