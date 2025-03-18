В Целинном округе Курганской области начался приток паводковых вод. Местами стоят большие лужи, которые затрудняют передвижение автобусов и легковых автомобилей. Ситуацию прокомментировал глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Весна в этом году пришла в наши края рано и очень активно. Первыми открывают паводковый сезон лога. Традиционно произошел перелив дороги в с. Дулино и дороги до д. Красный Октябрь. Угрозы жилым домам в населенных пунктах нет. Все меры для того, чтобы сделать неудобство для жителей минимальным приняты», — пишет у себя на странице Скоробогатов.
Отмечается, что местные власти взаимодействуют с региональным ситуационным центром для оперативного реагирования на изменения ситуации. В деревне Красный Октябрь вода уже пошла на спад, и в ближайшее время планируется ремонт и восстановление дороги. В селе Усть-Уйском укреплены ресурсы: работают ФАП, пожарный пост, обновленный благодаря новой пожарной машине.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности населения в условиях возможного отсечения от основной территории организована лодочная переправа для доставки продуктов, медикаментов и других необходимых товаров. В деревне Красный Октябрь открыт дополнительный пожарный пост, а школьники переведены на дистанционное обучение на период паводка.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области паводковые воды, сошедшие с логов в Целинном округе, подтопили дорогу к деревне Красный октябрь. Образовались лужи по колено, местным жителям приходится пробираться по этому пути на тракторах.
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