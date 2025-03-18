Власти утвердили строительство новой больницы в Челябинске. Карта

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Новую больницу построят в Курчатовском районе Челябинска
Новую больницу построят в Курчатовском районе Челябинска Фото:

В Курчатовском районе Челябинска компания ООО «Медсервис» построит 4-этажную поликлинику. Площадь застройки — 1200 квадратных метров. Проект утвержден градостроительной комиссией, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию планировки территории в Курчатовском районе Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Как отмечается в документации, построить поликлинику планируется рядом с центром сердечно-сосудистой хирургии в границах улиц Луговой, Новоградского тракта и Шершневской на улице Шершневской. Больница будет построена в одну очередь.

Согласно кадастровой карте, участок сейчас расположен в зоне строительства частных домов. Кадастровая стоимость земли под застройку составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. 

В Курчатовском районе Челябинска компания ООО «Медсервис» построит поликлинику высотой до четырех этажей
В Курчатовском районе Челябинска компания ООО «Медсервис» построит поликлинику высотой до четырех этажей
Фото:

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В Курчатовском районе Челябинска компания ООО «Медсервис» построит 4-этажную поликлинику. Площадь застройки — 1200 квадратных метров. Проект утвержден градостроительной комиссией, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию планировки территории в Курчатовском районе Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Как отмечается в документации, построить поликлинику планируется рядом с центром сердечно-сосудистой хирургии в границах улиц Луговой, Новоградского тракта и Шершневской на улице Шершневской. Больница будет построена в одну очередь. Согласно кадастровой карте, участок сейчас расположен в зоне строительства частных домов. Кадастровая стоимость земли под застройку составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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