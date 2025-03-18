В Курчатовском районе Челябинска компания ООО «Медсервис» построит 4-этажную поликлинику. Площадь застройки — 1200 квадратных метров. Проект утвержден градостроительной комиссией, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию планировки территории в Курчатовском районе Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
Как отмечается в документации, построить поликлинику планируется рядом с центром сердечно-сосудистой хирургии в границах улиц Луговой, Новоградского тракта и Шершневской на улице Шершневской. Больница будет построена в одну очередь.
Согласно кадастровой карте, участок сейчас расположен в зоне строительства частных домов. Кадастровая стоимость земли под застройку составляет 1 миллион 400 тысяч рублей.
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