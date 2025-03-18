Путин назначил новых судей в Свердловской области

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Владимир Путин назначил судей указом от 18 марта
Владимир Путин назначил судей указом от 18 марта Фото:

Президент России Владимир Путин назначил шесть новых судей сроком на шесть лет в Свердловской области, также на второй 6-летний срок назначен председатель областного суда Владимир Дмитриев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда со ссылкой на указ главы страны от 18 марта.

Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2025 года № 153 на второй 6-летний срок полномочий председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Этим же указом назначены: председатель Ивдельского городского суда Наталья Фаренбрух. В Свердловском областном суде назначена Марина Сенникова. 

Кроме того, в районные и городские суды назначены: Светлана Кавыева, судья Белоярского районного суда. Анна Чирнинова — в Кировградский районный суд. В Ленинский районный суд Екатеринбурга судьей назначили Наталью Жидилеву, а в Нижнетуринский городской суд — Юлию Булдакову.

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Президент России Владимир Путин назначил шесть новых судей сроком на шесть лет в Свердловской области, также на второй 6-летний срок назначен председатель областного суда Владимир Дмитриев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда со ссылкой на указ главы страны от 18 марта. Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2025 года № 153 на второй 6-летний срок полномочий председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Этим же указом назначены: председатель Ивдельского городского суда Наталья Фаренбрух. В Свердловском областном суде назначена Марина Сенникова.  Кроме того, в районные и городские суды назначены: Светлана Кавыева, судья Белоярского районного суда. Анна Чирнинова — в Кировградский районный суд. В Ленинский районный суд Екатеринбурга судьей назначили Наталью Жидилеву, а в Нижнетуринский городской суд — Юлию Булдакову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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