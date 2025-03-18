Появилось видео со стрельбой южанина у храма в центре Екатеринбурга

В telegram-каналах Екатеринбурга с вечера 18 марта расходится видео, где мужчина кавказской внешности танцует на фоне храма Большой Златоуст с пистолетом в руке, а после стреляет в воздух. События происходят в ночное время, однако невозможно точно понять, когда сделаны кадры.
На ролике (он появился также в неофициальном telegram-канале пресс-службы мэрии, но тут же был удален) рядом с мужчиной есть и другие люди, некоторые из них тоже танцуют под русский рэп. Распространители видео, написавшие и редакции URA.RU, утверждают, что готовится обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил редакции URA.RU, что сообщений и заявлений по данному факту в ОП №5 УМВД по Екатеринбургу не поступало. Но информация из соцсетей в дежурной части уже зарегистрирована.
«Руководством территориального ОВД, на чьей территории произошел этот инцидент, поручено провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью выяснения личности стрелявшего гражданина и принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны. В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев или свидетелей произошедшего. По результатам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.
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