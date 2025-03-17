17 марта 2025

«Проверено на себе»: журналисты URA.RU готовят в ХМАО трендовые бразильские конфеты из TikTok. Фото

Журналисты URA.RU приготовили в ХМАО бразильские конфеты «Бала баяна»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Редакция ХМАО смогла приготовить трендовые конфеты «Бала баяна», а леденцы из карамели оказались приятным и неожиданным бонусом
Редакция ХМАО смогла приготовить трендовые конфеты «Бала баяна», а леденцы из карамели оказались приятным и неожиданным бонусом Фото:

В соцсетях ХМАО отмечается бум на приготовление трендовых бразильских конфет с кокосовой стружкой в карамельной корочке «Бала баяна», рецепт которых завирусился в TikTok. Журналисты URA.RU выяснили, как приготовить это дома и стоит ли доверять рецептам, которые публикуют блогеры.

Заморское лакомство по доступной цене: из чего готовить, где купить ингредиенты и сколько все это стоит

Почти все необходимое для приготовления «Бала баяна» нашлось в ближайшем магазине у дома. Для 15 конфет размером с обыкновенные «Рафаэлло» понадобится:

  • пачка кокосовой стружки (80 граммов) — 70 рублей;
  • 50 граммов сливочного масла — 60 рублей;
  • пачка сгущенки (270 граммов) — 53 рубля;
  • стакан сахара (200 граммов) — 40 рублей;
  • лимонный сок (1 чайная ложка), вода (четверть стакана) — собственность редакции;
  • шпажки (15 штук) — 70 рублей. Цены приблизительные.

В зависимости от разницы в стоимости того или иного ингредиента, можно вписаться в 300 рублей. Дороже будет, если сгущенку не по ГОСТ заменить настоящим сгущенным молоком. Но кардинальных отличий при приготовлении мы не заметили. Пачку деревянных шпажек за 70 рублей можно заменить зубочистками, а при должной сноровке получается обойтись и без них, орудуя ложкой.

Ингредиенты для конфет продаются в любом продуктовом магазине
Ингредиенты для конфет продаются в любом продуктовом магазине
Фото:

Инвентарь необходимый и опциональный:

  • небольшая сковородка с толстым дном;
  • маленькая кастрюлька с толстым дном;
  • силиконовый коврик или разделочная доска;
  • устойчивая кружка;
  • чайная ложка или силиконовая лопатка для размешивания;
  • морозильная камера.

Дополнительно потребуется много горячей воды, тряпочки и моющее средство для отмывания приставшей ко всем горизонтальным поверхностям карамели. Можно добавить железные нервы и таблетку успокоительного по рецепту врача. Или шоколадку. На всякий случай — если вдруг не получится карамель. Спойлер: для самых запасливых кулинаров, освоивших массовое производство карамели, предлагаем запасти силиконовую форму и утилизировать излишки с умом.

Для бразильских конфет нужно смешать на сковороде с толстым дном кокосовую стружку, сливочное масло и сгущенку
Для бразильских конфет нужно смешать на сковороде с толстым дном кокосовую стружку, сливочное масло и сгущенку
Фото:

Готовим базу, которая хороша и без карамели

Основа рецепта — это уваренные в сгущенке кокосовые хлопья со сливочным маслом. Для приготовления шариков нужно просто разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне, высыпать в нее пачку кокоса, добавить сливочное масло и залить все сгущенкой. Затем как следует перемешать и прогревать до загустения. Массу необходимо помешивать и следить, чтобы не образовывалась корочка. Когда эта калорийная бомба превратится в плотную лепешку, с которой ничего не стекает и от которой не отваливаются куски, нужно будет снять массу с огня и остудить ее.

Промежуточная стадия — если оставить так, конфеты будут крошиться
Промежуточная стадия — если оставить так, конфеты будут крошиться
Фото:

Еще теплая масса мокрыми руками легко формируется в комочки, очень похожие на самый популярный кокосовый десерт «Рафаэлло». А вот по вкусу они напоминают шоколад «Баунти». Родственники журналистов утверждают, что на этой стадии эксперимент можно было закончить. Если шоколадка из дополнительного списка еще с вами, можно растопить ее, залить шарики и отказаться от рискованной затеи с карамелью.

Получилось 15 заготовок для конфет
Получилось 15 заготовок для конфет
Фото:

Но так как журналисты не ищут легких путей, пришлось недрогнувшей рукой проткнуть наши колобки шпажками и поместить полуфабрикат в морозилку. Шарики должны быть очень плотными и без трещин.

Часа через два-три, передохнув и морально подготовившись к следующему этапу, достаем кокосовые «чупа-чупсы» из морозильной камеры и приступаем к приготовлению карамели. В большинстве рецептов, которые встречались журналистам в сети, предлагается залить стакан сахара половиной стакана воды, добавить лимонный сок и поставить массу неспешно бурлить в кастрюльке на медленном огне. Однако на практике оказалось, что по этой технологии стоять (и страдать) над карамельной корочкой придется едва ли не час. Поэтому смело уменьшаем количество воды вдвое.
В таком виде помещаем заготовку в морозилку
В таком виде помещаем заготовку в морозилку
Фото:

Засыпаем сахар в кастрюльку, заливаем воду и добавляем лимонный сок. И варим долго, не перемешивая. Очень долго — пока все не превратится в золотистый сироп. Готовность можно оценить, капнув карамелью в стакан с холодной водой — капля должна мгновенно застыть, а при раскусывании — хрустеть. Если сироп из золотистого становится темно-золотистым, вы в шаге от того, чтобы все испортить — карамель перегреется и будет горчить. На этой стадии пришлось обойтись без пошаговых фото из-за ответственного подхода к процессу.

Дальше необходима сноровка. Берем один шарик на шпажке и быстро окунаем его в кастрюльку с карамелью. Переворачиваем и ставим палочкой вниз в устойчивую кружку (неустойчивая с высокой долей вероятности упадет вместе с десертом). Морально стоит быть готовым к тому, что часть колобков (особенно если они были скатаны неплотно) извлечь из сиропа так и не удастся. Мы не расстроились и извлекали «Бала баяну» ложками, выкладывая на силиконовый коврик. Его можно заменить смазанной растительным маслом тарелкой. Конфеты ставим в холодильник на часок-другой.

Вместо одной сладости неожиданно получилось две
Вместо одной сладости неожиданно получилось две
Фото: 
После всех манипуляций кухня, пол, рабочие поверхности, а также дети и домашние животные с высокой долей вероятности будут заляпаны карамелью сверху донизу. Но все легко отмывается горячей водой. Излишки карамели (те, что не были ровным слоем размазаны по домочадцам и столешнице) мы перелили в силиконовую форму. Таким образом, бонусом к десерту за 300 рублей можно приобрести еще домашние леденцы, по вкусу похожие на те самые «петушки» на палочке из детства. Можно попробовать уменьшить пропорции сварить меньше сиропа, но в него будет неудобно помещать кокосовые шарики.

А «Бала баяна» оказалась интереснее, чем «Баунти». «Карамельная корочка стоит усилий. Вроде бы, ничего необычного, но прикольно хрустит, а приготовить достаточно легко. И детям понравилось. Некоторые добавляют краситель, но мы обошлись и без него — так проще следить за сиропом. Но получасовые танцы с бубнами над кастрюлькой с сахаром мы вряд ли еще раз решимся повторить», — подытожили в редакции.

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В соцсетях ХМАО отмечается бум на приготовление трендовых бразильских конфет с кокосовой стружкой в карамельной корочке «Бала баяна», рецепт которых завирусился в TikTok. Журналисты URA.RU выяснили, как приготовить это дома и стоит ли доверять рецептам, которые публикуют блогеры. Заморское лакомство по доступной цене: из чего готовить, где купить ингредиенты и сколько все это стоит Почти все необходимое для приготовления «Бала баяна» нашлось в ближайшем магазине у дома. Для 15 конфет размером с обыкновенные «Рафаэлло» понадобится: В зависимости от разницы в стоимости того или иного ингредиента, можно вписаться в 300 рублей. Дороже будет, если сгущенку не по ГОСТ заменить настоящим сгущенным молоком. Но кардинальных отличий при приготовлении мы не заметили. Пачку деревянных шпажек за 70 рублей можно заменить зубочистками, а при должной сноровке получается обойтись и без них, орудуя ложкой. Инвентарь необходимый и опциональный: Дополнительно потребуется много горячей воды, тряпочки и моющее средство для отмывания приставшей ко всем горизонтальным поверхностям карамели. Можно добавить железные нервы и таблетку успокоительного по рецепту врача. Или шоколадку. На всякий случай — если вдруг не получится карамель. Спойлер: для самых запасливых кулинаров, освоивших массовое производство карамели, предлагаем запасти силиконовую форму и утилизировать излишки с умом. Готовим базу, которая хороша и без карамели Основа рецепта — это уваренные в сгущенке кокосовые хлопья со сливочным маслом. Для приготовления шариков нужно просто разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне, высыпать в нее пачку кокоса, добавить сливочное масло и залить все сгущенкой. Затем как следует перемешать и прогревать до загустения. Массу необходимо помешивать и следить, чтобы не образовывалась корочка. Когда эта калорийная бомба превратится в плотную лепешку, с которой ничего не стекает и от которой не отваливаются куски, нужно будет снять массу с огня и остудить ее. Еще теплая масса мокрыми руками легко формируется в комочки, очень похожие на самый популярный кокосовый десерт «Рафаэлло». А вот по вкусу они напоминают шоколад «Баунти». Родственники журналистов утверждают, что на этой стадии эксперимент можно было закончить. Если шоколадка из дополнительного списка еще с вами, можно растопить ее, залить шарики и отказаться от рискованной затеи с карамелью. Но так как журналисты не ищут легких путей, пришлось недрогнувшей рукой проткнуть наши колобки шпажками и поместить полуфабрикат в морозилку. Шарики должны быть очень плотными и без трещин. Засыпаем сахар в кастрюльку, заливаем воду и добавляем лимонный сок. И варим долго, не перемешивая. Очень долго — пока все не превратится в золотистый сироп. Готовность можно оценить, капнув карамелью в стакан с холодной водой — капля должна мгновенно застыть, а при раскусывании — хрустеть. Если сироп из золотистого становится темно-золотистым, вы в шаге от того, чтобы все испортить — карамель перегреется и будет горчить. На этой стадии пришлось обойтись без пошаговых фото из-за ответственного подхода к процессу. Дальше необходима сноровка. Берем один шарик на шпажке и быстро окунаем его в кастрюльку с карамелью. Переворачиваем и ставим палочкой вниз в устойчивую кружку (неустойчивая с высокой долей вероятности упадет вместе с десертом). Морально стоит быть готовым к тому, что часть колобков (особенно если они были скатаны неплотно) извлечь из сиропа так и не удастся. Мы не расстроились и извлекали «Бала баяну» ложками, выкладывая на силиконовый коврик. Его можно заменить смазанной растительным маслом тарелкой. Конфеты ставим в холодильник на часок-другой. А «Бала баяна» оказалась интереснее, чем «Баунти». «Карамельная корочка стоит усилий. Вроде бы, ничего необычного, но прикольно хрустит, а приготовить достаточно легко. И детям понравилось. Некоторые добавляют краситель, но мы обошлись и без него — так проще следить за сиропом. Но получасовые танцы с бубнами над кастрюлькой с сахаром мы вряд ли еще раз решимся повторить», — подытожили в редакции.
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