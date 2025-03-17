В соцсетях ХМАО отмечается бум на приготовление трендовых бразильских конфет с кокосовой стружкой в карамельной корочке «Бала баяна», рецепт которых завирусился в TikTok. Журналисты URA.RU выяснили, как приготовить это дома и стоит ли доверять рецептам, которые публикуют блогеры.
Заморское лакомство по доступной цене: из чего готовить, где купить ингредиенты и сколько все это стоит
Почти все необходимое для приготовления «Бала баяна» нашлось в ближайшем магазине у дома. Для 15 конфет размером с обыкновенные «Рафаэлло» понадобится:
- пачка кокосовой стружки (80 граммов) — 70 рублей;
- 50 граммов сливочного масла — 60 рублей;
- пачка сгущенки (270 граммов) — 53 рубля;
- стакан сахара (200 граммов) — 40 рублей;
- лимонный сок (1 чайная ложка), вода (четверть стакана) — собственность редакции;
- шпажки (15 штук) — 70 рублей. Цены приблизительные.
В зависимости от разницы в стоимости того или иного ингредиента, можно вписаться в 300 рублей. Дороже будет, если сгущенку не по ГОСТ заменить настоящим сгущенным молоком. Но кардинальных отличий при приготовлении мы не заметили. Пачку деревянных шпажек за 70 рублей можно заменить зубочистками, а при должной сноровке получается обойтись и без них, орудуя ложкой.
Инвентарь необходимый и опциональный:
- небольшая сковородка с толстым дном;
- маленькая кастрюлька с толстым дном;
- силиконовый коврик или разделочная доска;
- устойчивая кружка;
- чайная ложка или силиконовая лопатка для размешивания;
- морозильная камера.
Дополнительно потребуется много горячей воды, тряпочки и моющее средство для отмывания приставшей ко всем горизонтальным поверхностям карамели. Можно добавить железные нервы и таблетку успокоительного по рецепту врача. Или шоколадку. На всякий случай — если вдруг не получится карамель. Спойлер: для самых запасливых кулинаров, освоивших массовое производство карамели, предлагаем запасти силиконовую форму и утилизировать излишки с умом.
Готовим базу, которая хороша и без карамели
Основа рецепта — это уваренные в сгущенке кокосовые хлопья со сливочным маслом. Для приготовления шариков нужно просто разогреть сковороду с толстым дном на среднем огне, высыпать в нее пачку кокоса, добавить сливочное масло и залить все сгущенкой. Затем как следует перемешать и прогревать до загустения. Массу необходимо помешивать и следить, чтобы не образовывалась корочка. Когда эта калорийная бомба превратится в плотную лепешку, с которой ничего не стекает и от которой не отваливаются куски, нужно будет снять массу с огня и остудить ее.
Еще теплая масса мокрыми руками легко формируется в комочки, очень похожие на самый популярный кокосовый десерт «Рафаэлло». А вот по вкусу они напоминают шоколад «Баунти». Родственники журналистов утверждают, что на этой стадии эксперимент можно было закончить. Если шоколадка из дополнительного списка еще с вами, можно растопить ее, залить шарики и отказаться от рискованной затеи с карамелью.
Но так как журналисты не ищут легких путей, пришлось недрогнувшей рукой проткнуть наши колобки шпажками и поместить полуфабрикат в морозилку. Шарики должны быть очень плотными и без трещин.
Часа через два-три, передохнув и морально подготовившись к следующему этапу, достаем кокосовые «чупа-чупсы» из морозильной камеры и приступаем к приготовлению карамели. В большинстве рецептов, которые встречались журналистам в сети, предлагается залить стакан сахара половиной стакана воды, добавить лимонный сок и поставить массу неспешно бурлить в кастрюльке на медленном огне. Однако на практике оказалось, что по этой технологии стоять (и страдать) над карамельной корочкой придется едва ли не час. Поэтому смело уменьшаем количество воды вдвое.
Засыпаем сахар в кастрюльку, заливаем воду и добавляем лимонный сок. И варим долго, не перемешивая. Очень долго — пока все не превратится в золотистый сироп. Готовность можно оценить, капнув карамелью в стакан с холодной водой — капля должна мгновенно застыть, а при раскусывании — хрустеть. Если сироп из золотистого становится темно-золотистым, вы в шаге от того, чтобы все испортить — карамель перегреется и будет горчить. На этой стадии пришлось обойтись без пошаговых фото из-за ответственного подхода к процессу.
Дальше необходима сноровка. Берем один шарик на шпажке и быстро окунаем его в кастрюльку с карамелью. Переворачиваем и ставим палочкой вниз в устойчивую кружку (неустойчивая с высокой долей вероятности упадет вместе с десертом). Морально стоит быть готовым к тому, что часть колобков (особенно если они были скатаны неплотно) извлечь из сиропа так и не удастся. Мы не расстроились и извлекали «Бала баяну» ложками, выкладывая на силиконовый коврик. Его можно заменить смазанной растительным маслом тарелкой. Конфеты ставим в холодильник на часок-другой.
После всех манипуляций кухня, пол, рабочие поверхности, а также дети и домашние животные с высокой долей вероятности будут заляпаны карамелью сверху донизу. Но все легко отмывается горячей водой. Излишки карамели (те, что не были ровным слоем размазаны по домочадцам и столешнице) мы перелили в силиконовую форму. Таким образом, бонусом к десерту за 300 рублей можно приобрести еще домашние леденцы, по вкусу похожие на те самые «петушки» на палочке из детства. Можно попробовать уменьшить пропорции сварить меньше сиропа, но в него будет неудобно помещать кокосовые шарики.
А «Бала баяна» оказалась интереснее, чем «Баунти». «Карамельная корочка стоит усилий. Вроде бы, ничего необычного, но прикольно хрустит, а приготовить достаточно легко. И детям понравилось. Некоторые добавляют краситель, но мы обошлись и без него — так проще следить за сиропом. Но получасовые танцы с бубнами над кастрюлькой с сахаром мы вряд ли еще раз решимся повторить», — подытожили в редакции.
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