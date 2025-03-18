Миллиардер Потанин назвал идеальный курс доллара

Миллиардер Потанин: курс доллара в сто рублей является идеальным
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Трамп влияет на различные переменные факторы экономики
Трамп влияет на различные переменные факторы экономики Фото:

Руководитель «Норникеля» Владимир Потанин выразил мнение, что курс в 100 рублей за доллар является идеальным для стабильности российской экономики. Такую мысль он озвучил на мероприятии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

«В целом я полагаю, что где-то порядка 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс. Он был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно-ориентированных компаний», — заявил Потанин в интервью ТАСС.

Бизнесмен также подчеркнул непостоянство текущего положения на мировых рынках, на которое влияют различные переменные факторы. В качестве примера он упомянул выступления международных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, которые могут временно влиять на рыночные направления.

«Например, выступление Трампа тактически может на какое-то время вызвать изменение трендов, которые до этого казались очевидными. Но к концу года все придет к одному знаменателю», — отметил он в разговоре.

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Руководитель «Норникеля» Владимир Потанин выразил мнение, что курс в 100 рублей за доллар является идеальным для стабильности российской экономики. Такую мысль он озвучил на мероприятии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).  «В целом я полагаю, что где-то порядка 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс. Он был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно-ориентированных компаний», — заявил Потанин в интервью ТАСС. Бизнесмен также подчеркнул непостоянство текущего положения на мировых рынках, на которое влияют различные переменные факторы. В качестве примера он упомянул выступления международных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, которые могут временно влиять на рыночные направления. «Например, выступление Трампа тактически может на какое-то время вызвать изменение трендов, которые до этого казались очевидными. Но к концу года все придет к одному знаменателю», — отметил он в разговоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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