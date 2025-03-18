Миллиардер Потанин назвал идеальный курс доллара

Руководитель «Норникеля» Владимир Потанин выразил мнение, что курс в 100 рублей за доллар является идеальным для стабильности российской экономики. Такую мысль он озвучил на мероприятии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В целом я полагаю, что где-то порядка 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс. Он был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно-ориентированных компаний», — заявил Потанин в интервью ТАСС.
Бизнесмен также подчеркнул непостоянство текущего положения на мировых рынках, на которое влияют различные переменные факторы. В качестве примера он упомянул выступления международных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, которые могут временно влиять на рыночные направления.
«Например, выступление Трампа тактически может на какое-то время вызвать изменение трендов, которые до этого казались очевидными. Но к концу года все придет к одному знаменателю», — отметил он в разговоре.
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