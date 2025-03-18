В Курганской области начался весенний паводок, вызванный таянием снегов и дождями. В Целинном округе введен режим повышенной готовности, вода затопила дороги в селе Дулино и деревне Красный Октябрь. Жители передвигаются на вездеходах, а школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщают местные власти в своих соцсетях.
Паводок в Курганской области: подтопления в трех округах, дороги размыты
Весенний паводок начал затапливать дороги в нескольких районах Курганской области. В Целинном округе под водой оказались дороги в селе Дулино и деревне Красный Октябрь, передвигаться можно только на спецтранспорте. В Белозерском округе подтопило участок дороги к селу Баярак, школьников перевели на дистанционное обучение. В Шумихинском округе угроза подтопления появилась в селе Кушма, власти ввели режим повышенной готовности.
Власти Курганской области объяснили, будут ли перекрывать трассы из-за паводка
Федеральные трассы в регионе не будут закрывать, даже если уровень воды поднимется. Власти планируют вводить только временные ограничения для транзитного транспорта, чтобы обеспечить проезд спецтехники. В прошлом году уровень воды в реке Тобол достигал 937 см, в этом году ожидается не выше 690 см, но могут пострадать дачные участки и некоторые микрорайоны.
Курганстальмост будет оплачивать половину ипотеки своим работникам
Предприятие «Курганстальмост» компенсирует сотрудникам до 50% ежемесячного ипотечного платежа. Условие — покупка квартиры в строящемся жилом комплексе в Заозерном. Это поможет заводу сохранить кадры и повысить привлекательность работы.
Решение по строительству дублера шоссе Тюнина примут после экспертизы
Проектирование эстакады на шоссе Тюнина находится на стадии подготовки аукционной документации. После завершения экспертизы, запланированной на 2025 год, власти примут окончательное решение о строительстве. Дублер необходим из-за ежегодного подтопления дороги во время весеннего паводка.
В скандальном колледже Кургана назначили нового директора
Исполняющей обязанности директора Курганского педагогического колледжа стала Лариса Тишкова. Ранее она работала в учебном заведении более 20 лет, занимаясь методической работой. Бывшая и.о. директора Юлия Половникова ушла с должности, но останется в колледже в статусе замдиректора.
В Курганской области зарплаты педагогов выросли на 20-25%
За последний год средняя зарплата школьных учителей выросла на 20,5%, а у педагогов детских садов — на 25,2%. Средний доход школьного учителя без доплат составил около 50 тысяч рублей. Также в регионе действует ряд дополнительных выплат для молодых специалистов и классных руководителей.
Курганцы собрались на митинг в честь присоединения Крыма к России
В ЦПКиО прошел массовый митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России. На мероприятии выступили чиновники, ветераны и бойцы СВО, а также творческие коллективы. Для гостей были организованы концертная программа, торговые точки и тематические площадки.
В Куртамыше назначили нового начальника полиции
Главой межмуниципального отдела МВД «Куртамышский» стал подполковник Анатолий Реполенко. Он работает в органах внутренних дел с 2002 года, ранее занимал пост заместителя начальника отдела полиции №3 Кургана. Начальник областного УМВД поставил перед новым руководителем задачу усилить работу по обеспечению безопасности в районе.
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