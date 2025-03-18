Спикеру думы Нефтеюганска (ХМАО) Марату Миннигулову грозит лишение мандата. Источник URA.RU сообщает, что прокуратура потребовала уволить его по утрате доверия и уже выиграла суд первой инстанции.
«Миннигулов не указал около двух миллионов рублей, недвижимость супруги и ее статус учредителя ООО „Салым-Ойл“. Кроме того, под вопросом и другие счета, где отмечается движение средств в размере сотен миллионов рублей. Судебный процесс проходил вечером 18 марта. Если решение устоится во второй инстанции, председателю думы придется покинуть пост», — отмечает инсайдер.
Из-за сокрытия доходов мандата лишился депутат Рафаэль Галиев, не указавший спецтехнику в Геленджике на 140 миллионов рублей. На очереди еще четыре депутата, у которых проверка выявила проблемные декларации, — Иван Мурзин, Максим Мальчиков, Константин Черных и Александр Дудич.
Информацию об итогах судебного процесса подтвердили несколько источников в Нефтеюганске. В прокуратуре ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Сам Миннигулов не ответил на телефонный звонок.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура начала крестовый поход против команды теневого главы Нефтеюганска Степана Пыталева. Надзорное ведомство потребовало лишить мандата сразу пятерых депутатов.
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