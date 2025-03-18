Челябинский «Трактор» выиграл у СКА и оформил победу в Восточной конференции

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«Трактор» обеспечил себе первое место на Востоке
«Трактор» обеспечил себе первое место на Востоке Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 18 марта на домашнем льду выиграл у СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:2. Этот результат делает челябинцев победителями Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«После 67 игр „Трактор“ набрал 94 очка и стал недосягаемым для преследователей на верхней строчки Восточной конференции КХЛ. Это лучший результат команды в регулярном чемпионате КХЛ начиная с 2012 года», — сообщает корреспондент URA.RU, следивший за трансляцией встречи.

У «черно-белых» отличились голами Григорий Дронов, Владимир Ткачев, Остап Сафин и Бадди Робисон. Дронов забил гол в меньшинстве, а Робинсон за полторы минуты до сигнала об окончании игры забросил шайбу в пустые ворота. За СКА забивали Павел Дедунов и Дмитрий Юдин. СКА остается на шестом месте Западной конференции (79 баллов после 66 игр).

«Трактору» в чемпионате осталось провести одну игру. Она состоится в Челябинске 22 марта против хабаровского «Амура». Затем стартуют игры плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде кубка «Трактор» сыграет с командой, занявшей восьмое место на Востоке. Это будет новосибирская «Сибирь» или владивостокский «Адмирал».

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 18 марта на домашнем льду выиграл у СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:2. Этот результат делает челябинцев победителями Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «После 67 игр „Трактор“ набрал 94 очка и стал недосягаемым для преследователей на верхней строчки Восточной конференции КХЛ. Это лучший результат команды в регулярном чемпионате КХЛ начиная с 2012 года», — сообщает корреспондент URA.RU, следивший за трансляцией встречи. У «черно-белых» отличились голами Григорий Дронов, Владимир Ткачев, Остап Сафин и Бадди Робисон. Дронов забил гол в меньшинстве, а Робинсон за полторы минуты до сигнала об окончании игры забросил шайбу в пустые ворота. За СКА забивали Павел Дедунов и Дмитрий Юдин. СКА остается на шестом месте Западной конференции (79 баллов после 66 игр). «Трактору» в чемпионате осталось провести одну игру. Она состоится в Челябинске 22 марта против хабаровского «Амура». Затем стартуют игры плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде кубка «Трактор» сыграет с командой, занявшей восьмое место на Востоке. Это будет новосибирская «Сибирь» или владивостокский «Адмирал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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