В Ленобласти разбился вертолет, есть погибшие

В Ленобласти разбился Ми-28
Во время планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью произошло крушение вертолета Ми-28 Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью», — сообщает ведомство. По предварительной информации, в результате катастрофы есть погибшие.
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