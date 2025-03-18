В Ленобласти разбился вертолет, есть погибшие

Минобороны: вертолет Ми-28 потерпел крушение при учениях над Ленобластью
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В Ленобласти разбился Ми-28
В Ленобласти разбился Ми-28 Фото:

Во время планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью произошло крушение вертолета Ми-28 Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью», — сообщает ведомство. По предварительной информации, в результате катастрофы есть погибшие.

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Во время планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью произошло крушение вертолета Ми-28 Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью», — сообщает ведомство. По предварительной информации, в результате катастрофы есть погибшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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