Белый дом создал интригу после разговора Путина и Трампа

Администрация США скоро сделает заявление по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Белом доме. Однако неизвестно, выйдет ли сам Трамп к прессе.
«Администрация США в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора Трампа и Путина», — сообщили представители Белого дома. При этом не уточняется, будет ли сам президент США делать какие-либо заявления. Поскольку ранее сообщалось, что Трамп выйдет к прессе после разговора.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще днем подчеркнул, что публичных заявлений после разговора у Путина не планируется. Политики общались более двух часов. Американская сторона назвала разговор «хорошим»
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