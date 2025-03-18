Белый дом создал интригу после разговора Путина и Трампа

Администрация США готовит заявление по итогам разговора Путина и Трампа
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Изначально Белый дом сообщал, что Трамп выйдет к прессе
Изначально Белый дом сообщал, что Трамп выйдет к прессе Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Администрация США скоро сделает заявление по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Белом доме. Однако неизвестно, выйдет ли сам Трамп к прессе. 

«Администрация США в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора Трампа и Путина», — сообщили представители Белого дома. При этом не уточняется, будет ли сам президент США делать какие-либо заявления. Поскольку ранее сообщалось, что Трамп выйдет к прессе после разговора. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще днем подчеркнул, что публичных заявлений после разговора у Путина не планируется. Политики общались более двух часов. Американская сторона назвала разговор «хорошим»

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Администрация США скоро сделает заявление по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Белом доме. Однако неизвестно, выйдет ли сам Трамп к прессе.  «Администрация США в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора Трампа и Путина», — сообщили представители Белого дома. При этом не уточняется, будет ли сам президент США делать какие-либо заявления. Поскольку ранее сообщалось, что Трамп выйдет к прессе после разговора.  Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще днем подчеркнул, что публичных заявлений после разговора у Путина не планируется. Политики общались более двух часов. Американская сторона назвала разговор «хорошим»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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