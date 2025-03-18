Путин и Трамп договорились провести хоккейные матчи НХЛ и КХЛ

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Путин и Трамп договорились об организации матчей между НХЛ и КХЛ
Путин и Трамп договорились об организации матчей между НХЛ и КХЛ Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу организовать хоккейные матчи в Америке и России. Американский коллега поддержал идею, сообщили в Кремле.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сообщили в пресс-службе Кремля. Трамп и Путин общались более двух часов 18 марта.

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Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу организовать хоккейные матчи в Америке и России. Американский коллега поддержал идею, сообщили в Кремле. «Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сообщили в пресс-службе Кремля. Трамп и Путин общались более двух часов 18 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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