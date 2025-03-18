Путин и Трамп договорились провести хоккейные матчи НХЛ и КХЛ

Путин и Трамп договорились об организации матчей между НХЛ и КХЛ
новость из сюжетаТелефонный разговор Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу организовать хоккейные матчи в Америке и России. Американский коллега поддержал идею, сообщили в Кремле.
«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — сообщили в пресс-службе Кремля. Трамп и Путин общались более двух часов 18 марта.
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