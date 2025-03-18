Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в связи с предложением правительства Германии номинировать главу МИД ФРГ Анналену Бербок на роль председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Захарова подчеркнула свою позицию, упомянув о происхождении Бербок, которая, по ее словам, является внучкой нациста. По информации немецкого издания Bild, дедушка Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был офицером вермахта и активным сторонником национал-социализма, что подтверждается рассекреченным досье. Как сообщают источники внутри правительства Германии, планируется выдвижение Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Действительно ли дед МИД ФРГ был сторонником Гитлера — читайте в материале URA.RU.
Планы ФРГ на пост ГА ООН
Правительство Германии намерено выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
«Правительство ФРГ предложит Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН», — передают журналисты. Они ссылаются на собственные источники.
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, известна своей активной позицией в международной политике, особенно в отношении России и Украины. Ранее она призывала к согласованной политике между Европой и США, критикуя возможные несогласованные уступки в переговорах между американским и российским главами.
Высказывание Путина про связь Бербок с партией «зеленых»
Многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, есть ли в Германии сегодня вирус национал-социализма.
«Что касается национализма и нацизма, фашизма, то во-первых, сама госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок представляет партию „Зеленых“. Они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи в связи с изменением климата. Вот это в Германии происходит», — сказал Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Кремля.
По мнению президента РФ, Бербок не только враждебно настроена к России, она враждебна и к собственной стране и народу. Путин добавил, что он с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ.
Реакция Захаровой на предложение правительства ФРГ
МИД России Мария Захарова с удивлением отреагировала на планы правительства ФРГ выдвинуть МИД ФРГ Анналену Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Свою точку зрения Захарова обосновала тем, что Бербок является внучкой нациста.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится „подвигом деда“, в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала она. Ее слова приводит РИА Новости.
Чем занимался дед Анналены Бербок
Немецкое издание Bild ранее сообщало, что дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был офицером вермахта и активным приверженцем национал-социализма. Об этом стало известно из рассекреченного досье
«По данным Федерального архива, в личных делах встречаются такие фразы, как „твердо стоит на основе национал-социалистического мировоззрения“ или „представляет национал-социалистическое мировоззрение и умеет передать его подчиненным“», — отмечается в материале.
Отмечается, что дед Анналены Бербок имел звание полковника и служил инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий. В 1944 году он был награжден гитлеровским крестом «За военные заслуги».
Как сообщает немецкое издание Focus, Вальдемар Бербок утверждал, что неоднократно и тщательно изучал труд Гитлера «Майн кампф» (книга внесена в Федеральный список экстремистских материалов РФ) и придерживался идеологии национал-социализма. В 1944 году его предполагали удостоить Креста за военные заслуги с мечами — престижной награды нацистской Германии, предназначенной за выдающиеся достижения в боевых операциях или за особые заслуги на поле боя.
Глава МИД Германии часто рассказывает о своем деде (умер в 2016 году) на мемориальных мероприятиях, подчеркивает Bild. Она упоминала, что Вальдемар Бербок прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила. Между тем в немецком МИДе сообщили, что глава ведомства не была знакома с содержанием архивных документов, где утверждается, что ее дед служил в Вермахте и был убежденным сторонником национал-социализма. «Содержание документов было неизвестно министру, подобной информацией она не владела»,— ответили в министерстве на запрос издания.
Семейные истории о прошлом дедушки МИД ФРГ долгое время оставались нерассказанными — Вальдемар Бербок молчал о своих действиях во время войны. Только в 1990-х годах, после посещения выставки, посвященной вермахту, он открыл свое прошлое перед близкими, что стало для семьи большой трагедией.
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