18 марта 2025

ВСУ пытались войти в Белгородскую область во время переговоров Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ предприняли пять атак
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отразили пять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области в преддверии разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в  Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье», — говорится в заявлении. Там уточнили, что целью было создание негативного информационного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Ранее российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Звонок продлился около двух с половиной часов.

Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. URA.RU публикует главные тезисы с прошедшего разговора.

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Российские военные отразили пять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области в преддверии разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в  Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье», — говорится в заявлении. Там уточнили, что целью было создание негативного информационного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов. Ранее российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Звонок продлился около двух с половиной часов. Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. URA.RU публикует главные тезисы с прошедшего разговора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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