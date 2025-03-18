ВСУ пытались войти в Белгородскую область во время переговоров Путина и Трампа

Российские военные отразили пять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области в преддверии разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье», — говорится в заявлении. Там уточнили, что целью было создание негативного информационного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов.
Ранее российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Звонок продлился около двух с половиной часов.
Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга. URA.RU публикует главные тезисы с прошедшего разговора.
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