18 марта 2025

У посольства США в Москве начали демонтировать Z-инсталляцию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Z-инсталляции посвящены СВО
Z-инсталляции посвящены СВО Фото:

В Москве возле посольства США на Новинском бульваре начали демонтировать инсталляции, связанные со специальной военной операцией. Они простояли около полутора лет. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Рабочие сообщают, что убирают фигуры временно для чистки и что подобные работы уже проводились в прошлом году. Официальных пояснений по поводу демонтажа пока нет», — говорится в сообщении.

На опубликованных видеокадрах видно, что рядом с большими буквами ZVO работает тяжелая техника и рабочие. С помощью крана в кузов грузовика осторожно грузят конструкции. По данным telegram-канала, рабочие уже демонтировали два патриотических стенда — надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, и буквы ZVO. Их установили возле посольства США в конце ноября 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве возле посольства США на Новинском бульваре начали демонтировать инсталляции, связанные со специальной военной операцией. Они простояли около полутора лет. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Рабочие сообщают, что убирают фигуры временно для чистки и что подобные работы уже проводились в прошлом году. Официальных пояснений по поводу демонтажа пока нет», — говорится в сообщении. На опубликованных видеокадрах видно, что рядом с большими буквами ZVO работает тяжелая техника и рабочие. С помощью крана в кузов грузовика осторожно грузят конструкции. По данным telegram-канала, рабочие уже демонтировали два патриотических стенда — надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, и буквы ZVO. Их установили возле посольства США в конце ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...