В Москве возле посольства США на Новинском бульваре начали демонтировать инсталляции, связанные со специальной военной операцией. Они простояли около полутора лет. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Рабочие сообщают, что убирают фигуры временно для чистки и что подобные работы уже проводились в прошлом году. Официальных пояснений по поводу демонтажа пока нет», — говорится в сообщении.
На опубликованных видеокадрах видно, что рядом с большими буквами ZVO работает тяжелая техника и рабочие. С помощью крана в кузов грузовика осторожно грузят конструкции. По данным telegram-канала, рабочие уже демонтировали два патриотических стенда — надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, и буквы ZVO. Их установили возле посольства США в конце ноября 2023 года.
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