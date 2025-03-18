Жители Кургана продают мебель, предметы декора и другие товары из магазина IKEA по ценам ниже рыночных. Об этом говорится в объявлениях.
Например, диван glostad продается в Кургане за 5 000 рублей, а в магазине такой стоил 17 000 рублей. В объявлении на «Авито» указано, что произведен диван компанией IKEA. Стол micke продавец предлагает за 3 000 рублей. В магазине он же стоит свыше 20 000 рублей. Диван кожаный от IKEA отдают за 20 500 рублей. Новый такой же продается дороже 40 000 рублей, указано в объявлениях. Объявлений о продаже вещей от шведского бренда опубликовано несколько сотен.
Ранее курганцы массово продавали столы, стулья, кровати, посуду и популярную мягкую игрушку в виде акулы от шведской компании IKEA. Помимо мебели в объявлениях можно найти светильники, мебель для кукол, контейнеры для еды, свечи и домики для животных.
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