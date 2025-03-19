РИА Новости: ВСУ забрасывали в Курскую область роты уголовников

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Украинские военные забрасывали в Курскую область роты уголовников
Украинские военные забрасывали в Курскую область роты уголовников Фото:

Командование ВСУ использовало уголовников в качестве личного состава для войск, направляемых в Курскую область. Командиры рот зачастую тоже были бывшими заключенными, сообщил взятый в плен украинский солдат Василий Рост. 

«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Разбой… Комбата видел. Тоже бывший арестант. Он сам это говорил. Там две роты было только арестантов», — рассказал военнопленный.

После того как заключенных отправили на полигон в Харьковской области для обучения, их разместили в лесах Сумской области. После этого роту из уголовников перебросили на территорию Курской области. Там Рост был взят в плен. Военнопленный поделился, что его задачами были окапывание и минирование территории. 

Ранее российские бойцы совершили значимый прорыв у хутора Кубаткин, что позволило деблокировать окруженные подразделения. В то же время, ВСУ нанесли удар по торговому центру в слободе Белой, в результате которого погибли четыре человека, включая несовершеннолетних.

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Командование ВСУ использовало уголовников в качестве личного состава для войск, направляемых в Курскую область. Командиры рот зачастую тоже были бывшими заключенными, сообщил взятый в плен украинский солдат Василий Рост.  «В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Разбой… Комбата видел. Тоже бывший арестант. Он сам это говорил. Там две роты было только арестантов», — рассказал военнопленный. После того как заключенных отправили на полигон в Харьковской области для обучения, их разместили в лесах Сумской области. После этого роту из уголовников перебросили на территорию Курской области. Там Рост был взят в плен. Военнопленный поделился, что его задачами были окапывание и минирование территории.  Ранее российские бойцы совершили значимый прорыв у хутора Кубаткин, что позволило деблокировать окруженные подразделения. В то же время, ВСУ нанесли удар по торговому центру в слободе Белой, в результате которого погибли четыре человека, включая несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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