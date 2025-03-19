Уиткофф: Путин приблизил Россию к заключению мирного соглашения по Украине

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Уиткофф заявил, что Путин приблизили РФ к миру на Украине
Уиткофф заявил, что Путин приблизили РФ к миру на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин сделал значительный шаг к урегулированию конфликта по Украине во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — отметил Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

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Президент России Владимир Путин сделал значительный шаг к урегулированию конфликта по Украине во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. «Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — отметил Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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