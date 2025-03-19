В Казани и Нижнем Новгороде ввели план «Ковер»

В двух городах ограничили работу аэропортов
В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО:UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в настоящее время идет работа по обеспечению безопасности полетов.
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