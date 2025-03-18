Самое дешевое жилье крупных городов ХМАО

Несмотря на высокую стоимость недвижимости в ХМАО, в округе можно приобрести жилье за относительно небольшую сумму. Так в Сургуте квартира в новостройке обойдется 2 миллиона рублей, а в Нижневартовске предлагают купить маленькую студию за 1,6 миллиона рублей. Подробнее о дешевых квартирах в Югре, продаваемых в последнее время — в подборке URA.RU.
«Новый жилой квартал из монолитно-кирпичных домов в районе 30A. Столичная архитектура, закрытые дворы, видеонаблюдение, колясочные и кладовые. Продается студия 16 квадратных метров по цене 2 098 380 рублей», — сообщается в объявлении на портале «Авито».
В Нижневартовске на улице Северной в 8-миэтажном доме можно приобрести небольшую студию площадью 15 квадратных метров. В ней выполнен косметический ремонт, есть санузел, развита инфраструктура, а собственник просит за объект 1,6 миллиона рублей.
В Ханты-Мансийске самая дешевая квартира за последний месяц продается на улице Ключевой. Это студия в панельном доме по цене 2,65 миллиона. Собственник отмечает, что ее можно купить в ипотеку и оформить регистрацию.
В Нефтеюганске за 1,6 миллиона рублей можно стать собственником микро-студии площадью чуть более 11 «квадратов». Сюда вместилась и жилая зона, и мини-кухня, и санузел. Собственник оставляет всю мебель и технику и уверяет, что никаких дополнительных вложений не потребуется.
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