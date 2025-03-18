18 марта 2025

Самое дешевое жилье крупных городов ХМАО

В крупных городах ХМАО выставлено на продажу жилье по цене до 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По минимальной цене в крупных городах ХМАО можно купить небольшие студии
По минимальной цене в крупных городах ХМАО можно купить небольшие студии Фото:

Несмотря на высокую стоимость недвижимости в ХМАО, в округе можно приобрести жилье за относительно небольшую сумму. Так в Сургуте квартира в новостройке обойдется 2 миллиона рублей, а в Нижневартовске предлагают купить маленькую студию за 1,6 миллиона рублей. Подробнее о дешевых квартирах в Югре, продаваемых в последнее время — в подборке URA.RU.

«Новый жилой квартал из монолитно-кирпичных домов в районе 30A. Столичная архитектура, закрытые дворы, видеонаблюдение, колясочные и кладовые. Продается студия 16 квадратных метров по цене 2 098 380 рублей», — сообщается в объявлении на портале «Авито».

В Нижневартовске на улице Северной в 8-миэтажном доме можно приобрести небольшую студию площадью 15 квадратных метров. В ней выполнен косметический ремонт, есть санузел, развита инфраструктура, а собственник просит за объект 1,6 миллиона рублей.

В Ханты-Мансийске самая дешевая квартира за последний месяц продается на улице Ключевой. Это студия в панельном доме по цене 2,65 миллиона. Собственник отмечает, что ее можно купить в ипотеку и оформить регистрацию.

В Нефтеюганске за 1,6 миллиона рублей можно стать собственником микро-студии площадью чуть более 11 «квадратов». Сюда вместилась и жилая зона, и мини-кухня, и санузел. Собственник оставляет всю мебель и технику и уверяет, что никаких дополнительных вложений не потребуется.

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Несмотря на высокую стоимость недвижимости в ХМАО, в округе можно приобрести жилье за относительно небольшую сумму. Так в Сургуте квартира в новостройке обойдется 2 миллиона рублей, а в Нижневартовске предлагают купить маленькую студию за 1,6 миллиона рублей. Подробнее о дешевых квартирах в Югре, продаваемых в последнее время — в подборке URA.RU. «Новый жилой квартал из монолитно-кирпичных домов в районе 30A. Столичная архитектура, закрытые дворы, видеонаблюдение, колясочные и кладовые. Продается студия 16 квадратных метров по цене 2 098 380 рублей», — сообщается в объявлении на портале «Авито». В Нижневартовске на улице Северной в 8-миэтажном доме можно приобрести небольшую студию площадью 15 квадратных метров. В ней выполнен косметический ремонт, есть санузел, развита инфраструктура, а собственник просит за объект 1,6 миллиона рублей. В Ханты-Мансийске самая дешевая квартира за последний месяц продается на улице Ключевой. Это студия в панельном доме по цене 2,65 миллиона. Собственник отмечает, что ее можно купить в ипотеку и оформить регистрацию. В Нефтеюганске за 1,6 миллиона рублей можно стать собственником микро-студии площадью чуть более 11 «квадратов». Сюда вместилась и жилая зона, и мини-кухня, и санузел. Собственник оставляет всю мебель и технику и уверяет, что никаких дополнительных вложений не потребуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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