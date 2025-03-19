Мошенники стали использовать фишинговые сайты игровых платформ для обмана детей

Мошенники разработали новую схему для обмана детей с помощью фишинговых сайтов, которые неотличимы от официальных страниц игровых платформ. После того как ребенок вводит личные данные, они мгновенно попадают к злоумышленникам, сообщил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
«Популярная уловка — создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам», — сказал Дмитрий Морев в беседе с РИА Новости.
Также распространенной схемой является предложение «бесплатной» подписки или игровой валюты в обмен на выполнение определенных действий — мошенники просят ребенка войти в приложение банка через родительский телефон. Помимо непосредственных фишинговых атак, мошенники также вступают в контакт с детьми через игровые чаты, заманивают их в мессенджеры, где отсутствуют системы защиты, и там продолжают собирать информацию.
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