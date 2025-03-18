18 марта 2025

В Курганской области, где паводок отрезал село, сделали мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода прибыла в реке у села
Вода прибыла в реке у села Фото:

В селе Дулино Целинного округа (Курганская область) для жителей из бревен срубили мост через речку. Сейчас сельчане могут пройти к домам, которые были отрезаны паводком. Об этом URA.RU сообщили в администрации.

«В селе Дулино сильное течение мешало добраться жителям к своим домам. В настоящее время сделан деревянный пешеходный мост, люди по нему идут в село», — пояснили представители властей округа.

Ранее из-за паводковой ситуации в Целинном округе был введен режим повышенной готовности. При этом угрозы затопления жилых домов нет, заявлял глава муниципалитета Петр Скоробогатов. 

Новый мостик появился у деревни
Новый мостик появился у деревни
Фото:

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В селе Дулино Целинного округа (Курганская область) для жителей из бревен срубили мост через речку. Сейчас сельчане могут пройти к домам, которые были отрезаны паводком. Об этом URA.RU сообщили в администрации. «В селе Дулино сильное течение мешало добраться жителям к своим домам. В настоящее время сделан деревянный пешеходный мост, люди по нему идут в село», — пояснили представители властей округа. Ранее из-за паводковой ситуации в Целинном округе был введен режим повышенной готовности. При этом угрозы затопления жилых домов нет, заявлял глава муниципалитета Петр Скоробогатов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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