Вода прибыла в реке у села
В селе Дулино Целинного округа (Курганская область) для жителей из бревен срубили мост через речку. Сейчас сельчане могут пройти к домам, которые были отрезаны паводком. Об этом URA.RU сообщили в администрации.
«В селе Дулино сильное течение мешало добраться жителям к своим домам. В настоящее время сделан деревянный пешеходный мост, люди по нему идут в село», — пояснили представители властей округа.
Ранее из-за паводковой ситуации в Целинном округе был введен режим повышенной готовности. При этом угрозы затопления жилых домов нет, заявлял глава муниципалитета Петр Скоробогатов.
Новый мостик появился у деревни
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