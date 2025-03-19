Россия заняла пятое место в мире по утечкам личных данных

Россия по итогам 2024 года заняла пятое место в глобальном рейтинге стран по объему утекших личных данных, поднявшись с седьмой позиции в 2023 году. Об этом говорится в отчете группы компаний InfoWatch. Впереди России оказались США, Китай, Индия и Испания.
«Россия закончила год с 1,58 млрд утекших записей, их число по отношению к 2023 году выросло на 31,7%», — говорится в отчете на сайте компании. Лидером остаются США с 5,53 миллиарда утекших записей (снижение на 32% с 17,26 миллиарда в 2023-м), за ними следуют Китай (3,93 миллиарда, спад на 69%), Индия (2,34 миллиарда, спад на 46%) и Испания (2,08 миллиарда). Аналитики объясняют сокращение в этих странах ужесточением регулирования и мерами по укреплению кибербезопасности, принятыми ранее.
Несмотря на рост объема утекших данных, количество самих инцидентов в России почти не изменилось: 778 утечек в 2024 году против 786 в 2023-м. В США, сохраняющих первое место по числу инцидентов (36,1%), зафиксировано 3 310 утечек против 4 823 годом ранее. Всего в мире в 2024 году произошло 9 175 утечек, что на 25,2% меньше, чем в 2023-м (12 265), а объем утекших данных сократился с 48,46 миллиарда до 26,77 миллиарда записей.
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