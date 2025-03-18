В Лысьве после падения льда на подростка возбудили уголовное дело

Днем 15 марта снежно-ледяной покров упал на находящегося возле дома 14-летнего подростка в Лысьве Пермского края. Он получил травму головы. Следователями возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, коммунальщики, обслуживающие дом знали о необходимости чистки снега на крыше дома по улице Орджоникидзе, 10. Однако несмотря на изменение погодных условий, они этого не сделали. Возбуждено уголовное дело по пункту „в “ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Пострадавший госпитализирован. Ему оказывают медпомощь.
Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства.
В ООО «Управление ЖКХ-Лысьва» URA.RU заявили, что не владеют информацией об инциденте. В ЕДДС сообщили, что информация им также не поступала.
Обновлено:
Лысьвенская городская прокуратура организовала проверку по факту падения наледи на ребенка. Надзорный орган даст оценит, имело ли место бездействие УК по своевременной уборке крыши во время активного таяния снега.
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