В Кургане без воды временно останутся некоторые горожане и детсады в Заозерном

В Кургане в третьем микрорайоне Заозерного временно без воды останутся несколько жилых и административных домов и два детских сада. Ограничение введут 21 марта с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
«Внимание! Плановое отключение холодной воды в третьем микрорайоне. Для замены запорной арматуры диаметром 300 мм по адресу: 3-й микрорайон, 9 будет ограничено холодное водоснабжение по 21 адресу, включая два детских сада. Приносим потребителям извинения за временные неудобства и просим сделать необходимый запас воды», — сообщается в telegram-канале компании.
Холодное водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:
- 3-й мкр: 5, 6, 6Б, 8, 8Г, 8ст.1, 9, 9В, 9Г, 9Д, 9Ж, 9/2, 11А, 13, 14, 15, 16, 11 (Детский сад № 135), 18 (Детский сад № 135), 9А (Теплопункт №112).
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