18 марта 2025

В Кургане без воды временно останутся некоторые горожане и детсады в Заозерном

© Служба новостей «URA.RU»
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В третьем микрорайоне Заозерного 21 марта временно отключат воду по 21 адресу
В третьем микрорайоне Заозерного 21 марта временно отключат воду по 21 адресу Фото:
новость из сюжета
Отключение воды в Кургане

В Кургане в третьем микрорайоне Заозерного временно без воды останутся несколько жилых и административных домов и два детских сада. Ограничение введут 21 марта с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает АО «Водный Союз». 

«Внимание! Плановое отключение холодной воды в третьем микрорайоне. Для замены запорной арматуры диаметром 300 мм по адресу: 3-й микрорайон, 9 будет ограничено холодное водоснабжение по 21 адресу, включая два детских сада. Приносим потребителям извинения за временные неудобства и просим сделать необходимый запас воды», — сообщается в telegram-канале компании.

Холодное водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:

  • 3-й мкр: 5, 6, 6Б, 8, 8Г, 8ст.1, 9, 9В, 9Г, 9Д, 9Ж, 9/2, 11А, 13, 14, 15, 16, 11 (Детский сад № 135), 18 (Детский сад № 135), 9А (Теплопункт №112).

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В Кургане в третьем микрорайоне Заозерного временно без воды останутся несколько жилых и административных домов и два детских сада. Ограничение введут 21 марта с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает АО «Водный Союз».  «Внимание! Плановое отключение холодной воды в третьем микрорайоне. Для замены запорной арматуры диаметром 300 мм по адресу: 3-й микрорайон, 9 будет ограничено холодное водоснабжение по 21 адресу, включая два детских сада. Приносим потребителям извинения за временные неудобства и просим сделать необходимый запас воды», — сообщается в telegram-канале компании. Холодное водоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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