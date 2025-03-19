Politico: страны Северной Европы призвали ускорить вступление Украины в ЕС

Государства Северной Европы и Балтии выступили с совместным призывом к Евросоюзу разработать четкую дорожную карту для ускоренного вступления Украины в блок. Об этом говорится в письме, подписанном высокопоставленными дипломатами этих стран.
«Европейский союз должен срочно разработать четкую дорожную карту для того, чтобы Украина стала полноправным членом блока, предупредили полдюжины стран на фоне растущих опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Киева», — передает издание Politico. Уточняется, что ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель представить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины».
Эти страны отметили, что двусторонние разногласия, противоречащие стратегическим интересам Евросоюза, не должны становиться препятствием на пути Киева к членству. По мнению аналитиков, это явный намек на позицию Венгрии, которая неоднократно выступала против ускорения интеграции Украины, ссылаясь на собственные претензии, включая права венгерского меньшинства на Закарпатье.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан 15 марта представил список из 12 условий Европейскому союзу, заявив о необходимости обеспечения равноправия всех государств-членов в рамках законодательства, предотвращения обременения будущих поколений долгами и исключения возможности вступления Украины в ЕС. Подчеркивается, что начало переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу требует единогласного согласия всех членов блока.
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