Власти ЯНАО введут новые ограничения на работу мигрантов

Власти Ямала продолжают укреплять безопасность региона. За последние пять лет количество камер видеонаблюдения увеличилось в семь раз. К концу года планируется подключить еще тысячу камер, а для мигрантов прорабатываются новые ограничения на работу, сообщил Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада.
«Развитие системы видеонаблюдения уже дало свои плоды. Количество раскрытых преступлений значительно выросло. Также, учитываем беспокойство жителей высоким процентом мигрантов в рабочей среде», — сообщил Дмитрий Артюхов.
С прошлого года в регионе действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта. Департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами губернатор поручил разработать предложения по введению дополнительных ограничений, включая запрет на работу мигрантов в образовании и здравоохранении. Руководители правоохранительных органов и прокуратуры Ямала отмечают эффективность принимаемых мер и готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения безопасности региона.
Установка камер в регионе реализуется в рамках программы «Мой двор». URA.RU ведет прямую трансляцию с доклада губернатора.
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