18 марта 2025

Власти ЯНАО введут новые ограничения на работу мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов усиливает безопастность на Ямале
Артюхов усиливает безопастность на Ямале Фото:

Власти Ямала продолжают укреплять безопасность региона. За последние пять лет количество камер видеонаблюдения увеличилось в семь раз. К концу года планируется подключить еще тысячу камер, а для мигрантов прорабатываются новые ограничения на работу, сообщил Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада. 

«Развитие системы видеонаблюдения уже дало свои плоды. Количество раскрытых преступлений значительно выросло. Также, учитываем беспокойство жителей высоким процентом мигрантов в рабочей среде», — сообщил Дмитрий Артюхов. 

С прошлого года в регионе действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта. Департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами губернатор поручил разработать предложения по введению дополнительных ограничений, включая запрет на работу мигрантов в образовании и здравоохранении. Руководители правоохранительных органов и прокуратуры Ямала отмечают эффективность принимаемых мер и готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения безопасности региона. 

Установка камер в регионе реализуется в рамках программы «Мой двор». URA.RU ведет прямую трансляцию с доклада губернатора.

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Власти Ямала продолжают укреплять безопасность региона. За последние пять лет количество камер видеонаблюдения увеличилось в семь раз. К концу года планируется подключить еще тысячу камер, а для мигрантов прорабатываются новые ограничения на работу, сообщил Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада.  «Развитие системы видеонаблюдения уже дало свои плоды. Количество раскрытых преступлений значительно выросло. Также, учитываем беспокойство жителей высоким процентом мигрантов в рабочей среде», — сообщил Дмитрий Артюхов.  С прошлого года в регионе действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта. Департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами губернатор поручил разработать предложения по введению дополнительных ограничений, включая запрет на работу мигрантов в образовании и здравоохранении. Руководители правоохранительных органов и прокуратуры Ямала отмечают эффективность принимаемых мер и готовность к дальнейшему сотрудничеству для обеспечения безопасности региона.  Установка камер в регионе реализуется в рамках программы «Мой двор». URA.RU ведет прямую трансляцию с доклада губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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