18 марта 2025

В пермском минздраве рассказали о состоянии подростка, на которого рухнул снег с крыши

Пермский минздрав: подростку, на которого упал снег с крыши, оказана помощь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи диагностировали у ребенка травму головы
Врачи диагностировали у ребенка травму головы Фото:

Подросток из Лысьвы, получивший травму головы в результате падения на него снега с крыши дома, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 15 марта возле дома №10 по улице Орджоникидзе в Лысьве. На 14-летнего подростка рухнул обледенелый снег.

Следователями СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по пункту «в » ч 2 ст 238 УК РФ. Указанный дом обслуживает управляющая компания «Аист». Одним из ее руководителей, как сообщается в открытых источниках, является депутат думы в Лысьве Павел Тетюев. Получить его комментарий агентству не удалось, на телефонный звонок в управляющей организации никто не ответил, личным номером Тетюева редакция не располагает.

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Подросток из Лысьвы, получивший травму головы в результате падения на него снега с крыши дома, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 15 марта возле дома №10 по улице Орджоникидзе в Лысьве. На 14-летнего подростка рухнул обледенелый снег. Следователями СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по пункту «в » ч 2 ст 238 УК РФ. Указанный дом обслуживает управляющая компания «Аист». Одним из ее руководителей, как сообщается в открытых источниках, является депутат думы в Лысьве Павел Тетюев. Получить его комментарий агентству не удалось, на телефонный звонок в управляющей организации никто не ответил, личным номером Тетюева редакция не располагает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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