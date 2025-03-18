В пермском минздраве рассказали о состоянии подростка, на которого рухнул снег с крыши

Подросток из Лысьвы, получивший травму головы в результате падения на него снега с крыши дома, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел 15 марта возле дома №10 по улице Орджоникидзе в Лысьве. На 14-летнего подростка рухнул обледенелый снег.
Следователями СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по пункту «в » ч 2 ст 238 УК РФ. Указанный дом обслуживает управляющая компания «Аист». Одним из ее руководителей, как сообщается в открытых источниках, является депутат думы в Лысьве Павел Тетюев. Получить его комментарий агентству не удалось, на телефонный звонок в управляющей организации никто не ответил, личным номером Тетюева редакция не располагает.
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